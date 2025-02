Elon Musk aprieta las tuercas a la burocracia de EEUU

Este sábado 22 de febrero de 2025, por la tarde, miles de empleados federales de Estados Unidos abrieron sus bandejas de entrada y se encontraron con un correo inesperado.

El mensaje, enviado desde una nueva dirección de Recursos Humanos de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), les pedía detallar en cinco puntos qué hicieron la semana pasada.

Sin firma y con el asunto “¿Qué hiciste la semana pasada?”, el email advertía que no responder se interpretaría como una renuncia

. Elon Musk, el polémico magnate al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), lo confirmó en redes: “El que no conteste, fuera”.

Pero no todos están dispuestos a seguir el juego.

Agencias como el FBI y otros departamentos de seguridad nacional han dicho a su personal que no respondan aún, dejando claro que este movimiento pilló desprevenido a gran parte del gobierno.

¿Qué busca Musk con esto?

La respuesta está en su obsesión por adelgazar el tamaño del Estado.

We live in the best timeline

pic.twitter.com/UTvsQVz7x9

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025