Nuevo ataque masivo en Ucrania: Putin avanza gracias a los drones iraníes

Rusia no parará hasta hacerse con Ucrania, ya lo estamos viendo.

Fue hace tan solo cuatro días cuando salió a la luz la existencia de drones iraníes que estaban en manos de Rusia, y, que no dudarían en utilizarlos para ganar la guerra. Muchos creían que se hicieron con ellos para asustar a la población, sin embargo, el pasado lunes 17 de octubre de 2022, Ucrania se despertó, otro día más en llamas por culpa de estos mismos drones suicidas.

Actualmente el punto de mira está en la capital ucraniana, Kiev, donde uno de los ataques provocó el derrumbe parcial de un edificio residencial. Una veintena de personas quedaron atrapadas bajo los escombros y, por lo que se puede conocer, cuatro personas han fallecido.

En total hubo cinco explosiones en Kiev. La primera se produjo en torno a las 6:30 de la mañana, y la segunda una hora después. Así hasta cinco veces.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, condenó el ataque a través de Telegram: «Durante la noche y la mañana, el enemigo aterroriza a la población civil. Drones y misiles kamikaze atacan toda Ucrania (…). El enemigo podrá golpear nuestras ciudades, pero no podrá quebrarnos. A los ocupante solo les espera un castigo justo y la condena de las generaciones futuras».

El alcalde de la capital, Vitali Klitchko, también informó sobre lo sucedido con un tono desesperante:

Rusia ha afirmado que ha alcanzado «todos sus objetivos» con los ataques en Ucrania, después de haber provocado miles de muertes, y, quedar sin electricidad a numerosos municipios.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin’s regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022