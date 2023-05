El ataque con drones al Kremlin: La operación para matar a Putin

Rusia acusó a Ucrania de intentar atacar el Kremlin con dos drones durante la noche, en un intento de asesinar al presidente Vladimir Putin.

“Esta noche el régimen de Kiev intentó golpear con vehículos aéreos no tripulados la residencia del presidente de la Federación Rusa”, indicó el Kremlin en un comunicado publicado en su página web.

El Kremlin tachó el supuesto intento de ataque de “acto terrorista” y afirmó que las fuerzas militares y de seguridad rusas habían inutilizado los drones antes de que pudieran atacar.

Los drones y sus fragmentos cayeron no obstante en el recinto del Kremlin, sin que causaran víctimas ni daños materiales, aseguró el Kremlin. Un vídeo del episodio fue difundido por medios ucranianos y mostró al dron explotar sobre la residencia presidencial rusa.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró a la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti que Putin no se encontraba en el Kremlin en ese momento y que estaba trabajando desde la residencia de Novo-Ogaryovo.

El Kremlin añadió que Putin se encontraba a salvo y que su agenda no había cambiado. Poco después, difundió unas fotos de Putin reunido con el gobernador de la región de Nizhni Nóvgorod, Gleb Nikitin.

La agencia oficial Tass citó el comunicado diciendo que el Kremlin consideraba el suceso como un atentado deliberado contra la vida de Putin antes del Día de la Victoria que Rusia celebra el 9 de mayo.

La Presidencia advirtió que Rusia “se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno”.

El Kremlin no presentó ninguna prueba del incidente denunciado y su declaración incluía pocos detalles.

Por su parte, Ucrania negó cualquier implicación en el presunto ataque.

“Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin”, declaró Mikhailo Podoliak, consejero presidencial. “Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar”, agregó.

Drones prohibidos

Por otro lado, el portavoz del Kremlin aseguró que el desfile militar en la plaza Roja para el Día de la Victoria se mantiene tal y como estaba previsto.

El único presidente extranjero que confirmó su asistencia a la celebración es el líder kirguís, Sadir Zhapárov.

Asimismo, tras el supuesto intento de ataque, el alcalde de Moscú anunció la prohibición de los vuelos no autorizados de drones sobre la capital rusa.

En un comunicado, el alcalde Sergei Sobyanin declaró que se prohibirían los vuelos de drones a menos que se obtuviera un permiso especial de las “autoridades gubernamentales”. Añadió que la prohibición tenía por objeto impedir los vuelos no autorizados de drones que pudieran “obstruir la labor de las fuerzas del orden”.