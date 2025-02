El arma secreta de Putin: Cables cortados y caos submarino contra Europa

Vladimir Putin tiene un as bajo la manga, y no está en tierra ni en el aire, sino bajo el agua.

El Kremlin, mezcla paranoia, teatro y cálculo frío.

Su guerra submarina híbrida es solo un capítulo más de su manual.

En las últimas horas, medios como BBC y CNN han destapado su guerra submarina híbrida contra Reino Unido y el resto de Europa.

Cortan cables vitales en el Báltico, sabotean infraestructuras y siembran miedo sin disparar un tiro declarado.

Esto refuerza su posición internacional, más ahora que Donald Trump le ha dado un empujón inesperado.

Cables rotos: El arma secreta de Putin

Imagínate un mapa de Europa con líneas submarinas que llevan internet, energía y datos.

Ahora imagina que alguien las corta. Eso hace Putin.

El 21 de febrero de 2025, BBC informó que dos cables de fibra óptica en el Mar Báltico —uno de Alemania a Finlandia y otro de Suecia a Lituania— se rompieron sospechosamente.

No es la primera vez. En noviembre, un petrolero ruso cortó un cable entre Finlandia y Estonia. Reuters dice que NATO lo ve claro: es guerra híbrida, ataques anónimos para desestabilizar sin guerra abierta.

¿Por qué submarinos?

Rusia tiene una flota avanzada, con sumergibles como el Losharik, capaz de operar a 6.000 metros de profundidad.

WSJ apunta que pueden cortar cables o pincharlos para espiar. Si estalla un conflicto mayor, podrían paralizar economías enteras.

“Es una amenaza a distancia que afecta a diario”, dice un experto británico citado por BBC. Reino Unido, con 40 cables submarinos, y Europa, con cientos, están en la mira.

Refuerzo internacional: Putin gana terreno

Putin lleva años en el banquillo diplomático, pero 2025 lo está devolviendo al juego.

La guerra en Ucrania, que dejó un millón de bajas desde 2022, lo aisló del Occidente.

Sus tácticas híbridas —desde sabotajes en Suecia hasta incendios en Polonia— han puesto a NATO y la UE a la defensiva.

El Centro Europeo contra Amenazas Híbridas, en Helsinki, dice que Rusia prueba respuestas y ajusta su estrategia.

En el tablero global, Putin se anota puntos.

China y países no alineados lo ven como un contrapeso a EE.UU. Su economía resiste sanciones gracias al petróleo y al comercio con India.

El sábado, las acciones de Gazprom subieron un 8% tras rumores de paz con Trump.

“Putin juega a largo plazo y ahora siente el viento a favor”, señala un analista en The Guardian.

Trump: El aliado inesperado del Kremlin

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero ha cambiado las reglas.

El jueves, habló con Putin y prometió negociar la paz en Ucrania “inmediatamente”.

CNN dice que Trump le ofreció un trato: Rusia se queda con lo conquistado y Ucrania no entra en NATO.

Esto le da oxígeno al Kremlin.

Pete Hegseth, secretario de Defensa, lo confirmó en Bruselas: “Kyiv no recuperará todo”.

Trump no oculta su admiración por Putin.

Lo invitó a Washington y aceptó ir a Moscú. Para el Kremlin, esto rompe tres años de aislamiento.

“Es una victoria simbólica brutal”, dice un experto en The Guardian.

Europa, excluida de las charlas, protesta, pero Trump y Putin van por libre. Esto pone a Rusia en una posición de fuerza inesperada.

Ventajas en la negociación por Ucrania

En las negociaciones por la paz en Ucrania, Putin tiene cartas buenas. Aquí van las claves:

Territorio : Controla un 20% de Ucrania , incluida Crimea . Trump parece dispuesto a cederlo, dice WSJ .

Tiempo : La guerra desgasta a Kyiv , no a Moscú . Reuters señala que Rusia gana terreno lento pero firme.

Apoyo de Trump : Con EE.UU. reculando, Putin negocia desde arriba. Quiere más tierras y el fin de sanciones, según BBC .

División occidental: NATO y la UE no se ponen de acuerdo. Kaja Kallas, jefa 外交 de la UE, insiste en incluir a Ucrania, pero no tiene peso frente a Trump.

Putin no necesita correr.

Puede alargar las charlas mientras presiona en el frente, dice CNN.

Su meta: una Ucrania débil y neutral. Con Trump de su lado, lo tiene más cerca.

¿Qué sigue?

La guerra submarina híbrida de Putin no parará. Si corta un cable hoy, mañana podría ser una tubería o una red eléctrica. Reino Unido y Europa tendrán que invertir millones en protegerse, pero no están listos, dice BBC. La posición internacional de Putin crece mientras Trump le allana el camino. En Ucrania, el Kremlin podría ganar sin disparar más, solo negociando.

Mi pronóstico: Putin usará esta ventaja para presionar a Europa desde abajo y a EE.UU. desde la mesa. Si la UE no se une y NATO no actúa, Rusia dictará términos. La paz en Ucrania será a su modo o no será. Y los cables seguirán cayendo.

PUTIN: EL HOMBRE DE HIERRO