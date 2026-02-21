Cuatro años de guerra: los territorios de Ucrania que Rusia ha conquistado en el último año

La nota va de tierras, pero antes de de nada, el preció en seres humanos.

En los cuatro años de guerra (desde febrero de 2022), las bajas combinadas entre Rusia y Ucrania superan los 1,8 millones de soldados muertos, heridos o desaparecidos, y podrían alcanzar los 2 millones para la primavera de 2026, según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Las cifras exactas varían por fuentes, pero destacan el alto costo humano.

Muertos: Rusia ha perdido hasta 325.000 soldados , mientras que Ucrania registra entre 100.000 y 140.000 fallecidos militares. En civiles, Ucrania suma al menos 15.172 muertos y Rusia 7.254, según datos de la ONU.

Heridos: Las bajas totales rusas ascienden a 1,2 millones (incluyendo heridos y desaparecidos), y las ucranianas a 500.000-600.000. El Estado Mayor ucraniano estima pérdidas rusas en 1,25 millones.

Mutilados: Ucrania enfrenta una crisis con 20.000-100.000 amputados, muchos soldados por minas y artillería. En Rusia, hay al menos 110.000 veteranos discapacitados por amputaciones, con un 77% en extremidades inferiores. Moscú planea gastar 1.000 millones de euros en prótesis en 2026.

Rusia intensifica sus acciones en el Donbás, a pesar de las conversaciones de paz. Cuatro años después del inicio de la invasión, Moscú ha logrado apoderarse de zonas clave en Donetsk y Lugansk, aunque Ucrania responde con contraataques aéreos.

La guerra se ha convertido en un estancamiento. Desde el 1 de febrero de 2025 hasta el 21 de febrero de 2026, las fuerzas rusas se adueñaron de 5.444 km², una extensión comparable a la región de Cantabria. En enero, lograron sumar 481 km², lo que representa el doble que en diciembre, según datos recientes. Actualmente, controlan el 89% del Donbás, incluyendo la totalidad de Lugansk y el 83% de Donetsk. También han realizado avances en Jersón, Zaporiyia y la Crimea, anexionada en 2014.

Ucrania no se queda atrás. Gracias a la interrupción de Starlink para los rusos, Kiev logró recuperar 63 km² en Zaporiyia este mes, marcando su mayor ofensiva desde 2023. Las fuerzas ucranianas han destruido 44 posiciones de lanzamiento rusas en solo 24 horas el 18 de febrero, así como causado la muerte a 314 militares rusos y derribado 121 drones enemigos.

Los drones son protagonistas indiscutibles del conflicto. Rusia lanzó un total de 112 drones Shahed y misiles Iskander en ataques masivos, resultando en la muerte de cinco ucranianos en Odesa, Zaporiyia, Sumy y Jersón. Por su parte, Ucrania logró derribar 91 drones. En respuesta a estos ataques, Kiev realizó un asalto a un depósito ruso en Donetsk, causando dos muertes en Belgorod.

El eje del Donbás bajo presión

Pokrovsk se ha convertido en el núcleo del frente. Esta ciudad conecta Donetsk con Dnipro, siendo esencial para la logística ucraniana. Rusia mantiene un asedio constante mediante drones y bombardeos. Si esta ciudad cae, Moscú abriría un corredor hacia el interior industrial ucraniano.

El triángulo defensivo ucraniano formado por Sloviansk, Kramatorsk y Kostiantynivka sigue resistiendo. Rusia capturó Siversk en diciembre de 2025, además de otras localidades menores como Krasnohorivka, Torestk y Heorhiivka. Sus tropas avanzan hacia objetivos estratégicos como Lyman y Oleksandrivka, que se encuentran a pocos kilómetros.

Al norte, presionan sobre Kupiansk, situado al este del río Oskil, para debilitar las líneas traseras ucranianas. Al sur, tomaron control sobre Huliaipole el pasado 6 de febrero, lo que debilita las defensas hacia la ciudad de Dnipro.

En la frontera entre Sumy-Kursk, Ucrania intentó infiltrarse desde agosto de 2024, pero Rusia repelió esos intentos en abril de 2025. Ahora ambos bandos realizan ataques mutuos que fijan posiciones.

Frente clave Avance ruso último año Objetivo estratégico Pokrovsk (Donetsk) Asedio constante Nudo logístico hacia Dnipro Kupiansk (Járkov) Cabezas de puente Oskil Romper retaguardia del Donbás Huliaipole (Zaporiyia) Capturada feb 2026 Avance hacia Dnipro Siversk Tomada dic 2025 Flanco Lyman-Sloviansk

Desgaste y diálogos

La guerra presenta una mezcla entre avances tácticos y agotamiento generalizado. Ucrania está consolidando sus posiciones pero enfrenta pérdidas significativas y dificultades para reclutar nuevos soldados. Rusia está rotando sus unidades y utilizando drones para desgastar al enemigo. La línea del frente muestra alrededor de 200 focos activos.

Las negociaciones continúan su curso. Se llevará a cabo la tercera ronda trilateral entre Rusia-Ucrania-EEUU en Ginebra este martes y miércoles, con la participación de Steve Witkoff y Jared Kushner. El Kremlin no anticipa resultados rápidos tras lanzar más de 400 drones y 29 misiles que causaron tres muertes cerca de Sloviansk, además de dañar infraestructuras energéticas en doce regiones distintas. Zelenski ha exigido sanciones adicionales.

En otro frente, durante una reunión celebrada en Múnich, los líderes discuten sobre un posible plazo para alcanzar una paz definitiva antes del mes de junio. Rusia demanda la cesión del resto del territorio del Donbás, mientras que Kiev se opone firmemente a esta propuesta. Trump ha instado a Ucrania a iniciar negociaciones lo antes posible.

El conflicto se encuentra estancado, pero Rusia sigue presionando con fuerza. Los drones están definiendo las batallas día tras día. Si logran quebrar la resistencia en Pokrovsk, todo el eje ucraniano podría desmoronarse por completo. La posibilidad de paz pende precariamente sobre las conversaciones que se desarrollan en Ginebra.