Volodímir Zelenski inicia el quinto año de conflicto con una nación agotada.

Se cumplen cuatro años desde la invasión rusa y el desánimo se hace palpable entre los ucranianos. Las negociaciones de paz generan recelo; pocos confían en un desenlace rápido.

Las encuestas más recientes revelan que Zelenski cuenta con un 44% de intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, mientras que Valerii Zaluzhni, destituido en 2024, le sigue de cerca con un 21% y una mayor aprobación: 62% positiva frente al 52% del presidente.

Otras mediciones indican que Zaluzhni alcanza hasta un 73% de confianza, superando el 67% de Zelenski. En eventuales segundas vueltas electorales, parece que Zelenski podría perder ante el general: un 36% frente a un contundente 64%.

El general Zaluzhni logró frenar la ofensiva rusa inicial, ganándose así el título de héroe nacional. Sin embargo, Zelenski decidió apartarlo por diferencias estratégicas y lo envió como embajador al Reino Unido. En esta nueva etapa, rechazó ofertas de Trump y sus asesores para iniciar una campaña política. Aunque muestra lealtad institucional, su creciente popularidad le posiciona como un rival a tener en cuenta.

El frente se encuentra estancado desde hace cuatro años. Los drones han sustituido a la artillería tradicional. Rusia avanza lentamente, como una picadora de carne humana. Los soldados ucranianos resisten, pero reconocen su agotamiento. Anhelan la paz sin tener que rendirse.

Muertes y heridos : Las estimaciones apuntan a cientos de miles. Ucrania ha reportado más de 100.000 soldados muertos y alrededor de 400.000 heridos o mutilados en este tiempo. Rusia también ha sufrido bajas similares o superiores, aunque los avances han tenido un alto coste.

Fatiga social: Solo un 16% tiene fe en una victoria total. Un 39% aboga por negociar si no hay progresos significativos. Otro 39% desea la paz inmediata. El 49% rechaza ceder territorio; un 37% lo considera posible.

La popularidad de Zelenski, que subió del 57% en febrero de 2024 al 70% en octubre, comienza a desinflarse. Las diferencias regionales son notables: cuenta con un respaldo del 73% en el oeste, pero solo del 61% en el sur y este. Su imagen como líder cercano todavía perdura, especialmente reflejada en selfies con civiles en Járkiv.

Las elecciones se han visto aplazadas debido a la ley marcial. Zelenski plantea celebrarlas para primavera si recibe garantías de Estados Unidos, aunque pocos parecen estar interesados ahora. Su partido Servidor del Pueblo está fragmentado. Por su parte, Zaluzhni coquetea con una posible candidatura; sin embargo, construir una base sólida lleva tiempo.

Rusia continúa presionando con ofensivas constantes. Ucrania depende cada vez más de la ayuda occidental. Mientras tanto, Trump busca interlocutores afines como Poroshenko o Timoshenko, pero Zaluzhni se mantiene firme. Las negociaciones que tienen lugar en Arabia Saudí han sido rechazadas: un abrumador 89% quiere que sean ucranianos y europeos quienes lideren el proceso.

Los soldados atrincherados lo expresan claramente: no se rinden, pero sueñan con volver a llevar vidas normales. Este quinto año promete más drones y mayor fatiga para los ucranianos; además, pone a Zelenski en una posición vulnerable ante Zaluzhni. La paz parece aún lejana, pero el aire político está cargado de cambios inminentes.

Figura Aprobación (%) Intención voto primera vuelta (%) Zelenski 52-70 21-44 Zaluzhni 62-73 20-23 Budanov 56 3 Syrskyi 41 –

Los datos recientes confirman el crecimiento exponencial de la figura de Zaluzhni. Ucrania resiste ante las adversidades; sin embargo, el desgaste es evidente. El general podría convertirse en la clave para un nuevo liderazgo si la guerra da paso a las urnas.

Contexto del desgaste

El conflicto dio inicio el 24 de febrero de 2022. Zelenski, quien pasó de ser actor a presidente en 2019 con un impresionante respaldo del 73%, tocó fondo en su popularidad en 2021 debido a escándalos relacionados con corrupción: solo alcanzó un 31%. La invasión rusa lo revitalizó; permaneció firme en Kiev y comunicó resistencia ante los embates.

Destituyó a Zaluzhni en febrero de 2024 tras desacuerdos sobre estrategias militares. El general había solicitado cambios ante la aparente debilidad del ejército ucraniano. Ahora, desde Londres, eclipsa al presidente.

El frente y lo que está por venir

Los avances rusos son devastadores: cada kilómetro ganado implica miles de vidas perdidas. Los drones están modificando las tácticas militares; no obstante, el estancamiento persiste. Los soldados lo dejan claro: Queremos vivir en paz.

Las negociaciones avanzan bajo la presión ejercida por Trump, pero Ucrania mantiene su desconfianza. En este contexto europeo, destaca la figura de Macron, quien goza de una popularidad del 77%. Si finalmente se celebran elecciones, la sombra de Zaluzhni se cierne sobre el futuro político del país. Por su parte, Zelenski ha llegado a ofrecer su renuncia a cambio del ingreso a la OTAN.

Este quinto año pinta incierto para todos los implicados. La resistencia ucraniana sigue firme; sin embargo, el pueblo clama por un final al conflicto. Mientras tanto, Zaluzhni aguarda pacientemente su oportunidad para emerger como líder.