Patriotas por Europa presenta moción de censura contra Von der Leyen por el acuerdo con Mercosur

Patriotas por Europa ha tomado la decisión de presentar una moción de censura en contra de Úrsula von der Leyen.

La razón detrás de esta acción es el reciente acuerdo comercial con Mercosur. El grupo, que se posiciona como la tercera fuerza en el Parlamento Europeo con 85 eurodiputados, ha logrado sumar apoyos de ECR y ESN, superando así las 72 firmas necesarias. La moción reprocha a la presidenta de la Comisión haber ignorado las preocupaciones del campo europeo.

El debate comenzará el lunes 19 en Estrasburgo, y la votación está programada para el jueves siguienyte. No es un hecho aislado. En octubre de 2025, Patriotas por Europa y Vox intentaron una maniobra similar, pero fueron bloqueados entonces por PP y PSE, junto a la izquierda. En esta ocasión, el foco se centra en el pacto UE-Mercosur, que se firmó tras 25 años de negociaciones. Los agricultores han salido a las calles para protestar, cortando carreteras. Temen que la llegada de carne barata tratada con hormonas y pesticidas prohibidos en Europa afecte su sector.

Antecedentes del pulso

La formación Patriotas por Europa nació en junio de 2024. Reúne a diversos partidos nacionalistas como Vox (España, 6 escaños), Agrupación Nacional (Francia, 29), Fidesz (Hungría, 10) y Liga (Italia, 8). Sus líderes son figuras como Viktor Orbán, Marine Le Pen y Matteo Salvini, quienes defienden la soberanía nacional, un control más estricto sobre la migración y una revisión del Pacto Verde. Además, critican lo que consideran un «centralismo excesivo» desde Bruselas.

El acuerdo UE-Mercosur abre nuevos mercados para Europa, permitiendo la exportación de coches, productos químicos y maquinaria. Por su parte, el bloque sudamericano (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) enviaría carne, soja y azúcar hacia el Viejo Continente. Sin embargo, desde el sector primario europeo se levantan voces en contra. En España, los agricultores gallegos advierten sobre la competencia desleal que podría generar este pacto. ASAJA ha alertado sobre fitosanitarios no permitidos en Europa. A su vez, en Francia los bloqueos rurales han puesto en apuros al gobierno.

Desde Greenpeace, se califica este acuerdo como «perjudicial». Aseguran que pone en peligro la selva amazónica y fomenta el uso de plásticos y pesticidas nocivos. Más de dos millones de ciudadanos europeos han firmado peticiones para oponerse al mismo. Los sindicatos agrarios, los ecologistas e incluso los indígenas sudamericanos han manifestado su rechazo a unas negociaciones que consideran «secretas».

Protestas y divisiones

Los agricultores europeos han organizado grandes movilizaciones. En España se han llevado a cabo tractoradas en Galicia y Extremadura; en Francia se han cortado puertos y autopistas. Exigen cláusulas espejo, que garanticen las mismas normas sanitarias y ambientales para todos los productos importados. Aunque la Comisión promete controles rigurosos, el texto del acuerdo sigue dividiendo opiniones entre los grupos parlamentarios mixto y no mixto. Desde Patriotas, acusan a Von der Leyen de modificar tratados sin contar con un mandato del Consejo.

El eurodiputado Jorge Buxadé, portavoz de Vox, tiene claro su mensaje: Von der Leyen está ignorando las necesidades del sector agrario y perjudicando a los ganaderos europeos. Con esta moción buscan forzar un debate; no necesariamente quieren destituirla, sino dar visibilidad al descontento existente. Para ellos, esto representa una votación directa sobre el respaldo o rechazo al acuerdo con Mercosur.

Grupo Escaños en Patriotas Posición clave Agrupación Nacional 29 Soberanía y antiinmigración Fidesz 10 Revisión Pacto Verde Vox 6 Defensa del agro español Liga 8 Control fronteras

¿Cómo evoluciona?

La firma formal del acuerdo está programada para el próximo 17 de enero en Asunción; sin embargo, su ratificación depende aún de la aprobación por parte de los Parlamentos nacionales. Tanto Francia como Polonia muestran dudas al respecto. Las protestas agrarias continuarán hasta el domingo siguiente a la votación. Si esta moción fracasa como la anterior, podría significar un refuerzo para Von der Leyen, quien cuenta con el respaldo del PP y del PSE.

El grupo Patriotas está ganando terreno rápidamente; ahora son considerados la tercera fuerza con entre 78 y 86 escaños en total. Utilizan el tema agrícola para unir a las fuerzas derechistas bajo su ala política. Si logran sumar más aliados a su causa, podrían poner aún más presión sobre la Comisión Europea. El pacto podría sufrir demoras debido a las salvaguardas exigidas por algunos países europeos frente a las presiones brasileñas para aumentar sus exportaciones.

Los ecologistas advierten sobre los riesgos que supone este acuerdo para EUDR, la ley antideforestación europea; mientras tanto, economistas discuten sobre si hay oportunidades reales en las exportaciones o si esto representa riesgos para los sectores primarios europeos. España está redefiniendo sus estrategias agroalimentarias ante esta situación cambiante.

El voto del jueves será revelador; aunque no destituirá a Von der Leyen, sí será un indicador claro del mapa político actual. El sector agrícola europeo no permanecerá mudo ante estas decisiones; Bruselas tendrá que prestar atención… o no.

El impacto en España

Desde Madrid, es Vox quien lidera esta cruzada contra el acuerdo con Mercosur. La figura de Buxadé busca unir las protestas gallegas con las extremeñas bajo un mismo objetivo común: esclarecer si este pacto trae consigo oportunidades o si resulta ser una ruina económica para muchos sectores agrarios españoles. Desde Plataforma Tierra se habla incluso de una auténtica encrucijada donde se busca encontrar nichos premium para competir.

En Galicia se han visto movimientos solidarios entre ecologistas y agricultores que advierten sobre un posible deterioro del bienestar animal bajo estándares menos exigentes provenientes del bloque sudamericano (Mercosur) . ASAJA ha hecho un llamado insistente hacia una trazabilidad plena.

Entre las preocupaciones fundamentales destacan:

Carne tratada con hormonas: prohibida en UE.

Pesticidas tóxicos: entrada libre.

Deforestación amazónica: socavada.

Plásticos y químicos: aumento en importaciones.

El grupo Patriotas tiene planes ambiciosos; busca mayor soberanía frente a estos acuerdos internacionales. Este pacto con Mercosur es su bandera principal ante Bruselas mientras esperan resultados concretos tras la votación del jueves próximo. El agro europeo exige acciones palpables más allá de promesas vacías.

Mientras Von der Leyen apuesta por un enfoque globalista, los nacionalistas abogan por proteger lo local ante estos desafíos inminentes que enfrenta Europa hoy día; así parece que el continente se divide cada vez más… dejando al campo como principal víctima de esta contienda política.