Girauta (VOX) aprieta al «ministro cobarde» Marlaska por su espantada en Bruselas: «Oculta pruebas y no puede seguir en el cargo»

Fernando Grande-Marlaska decidió no acudir al Parlamento Europeo.

En lugar de ello, el ministro del Interior optó por enviar una carta, eludiendo así dar explicaciones sobre la muerte de dos guardias civiles en Barbate. Es un impresentable.

Esta estrategia no ha pasado desapercibida para VOX, que arremete con fuerza contra él.

La tragedia en Barbate se produjo en febrero de 2024, cuando una narcolancha embistió y causó la muerte a los agentes Miguel Ángel González y David Pérez.

Eurodiputados realizaron una visita a la zona en mayo de 2025 y denunciaron irregularidades, como la falta de elementos cruciales relacionados con la lancha implicada. El informe del Parlamento Europeo, que fue aprobado el 4 de noviembre de 2025, señala que el Ministerio ha obstruido las investigaciones.

En su defensa escrita, Grande-Marlaska enumeró diversas iniciativas contra el narcotráfico y refuerzos en Cádiz. Sin embargo, evitó abordar lo más grave: la eliminación de pruebas antes de las inspecciones. Fuentes del PP en Europa consideran que esta actitud es una falta de respeto hacia las víctimas y un desaire hacia Bruselas.

VOX, decidido a llevar esta cuestión hasta sus últimas consecuencias, ha manifestado su postura claramente. Fue Juan Carlos Girauta quien se explicó con total claridad: «Un ministro cobarde que oculta pruebas no puede seguir en su puesto». Han presentado una moción para su destitución y lamentan la eliminación de la patrullera esencial. Además, critican que el Gobierno esté interfiriendo en las pesquisas europeas.

Este enfrentamiento no es algo nuevo. Desde hace meses, tanto VOX como el PP han exigido la dimisión de Marlaska. El informe europeo respalda sus acusaciones y pide la reinstauración de la unidad OCON-Sur, destinada a combatir el narcotráfico en Gibraltar. También exige que las agresiones a policías sean consideradas eurodelitos, con penas severas.

Contexto del conflicto

Febrero 2024 : Una narcolancha causa la muerte de dos guardias civiles en Barbate , abriéndose una investigación judicial.

: Una narcolancha causa la muerte de dos guardias civiles en , abriéndose una investigación judicial. Mayo 2025 : Eurodiputados del grupo ECR , apoyados por el PP y VOX , visitan Cádiz y denuncian obstáculos.

: Eurodiputados del grupo , apoyados por el y , visitan Cádiz y denuncian obstáculos. Noviembre 2025 : Se aprueba un informe crítico que propone una ley europea para proteger a los policías.

: Se aprueba un informe crítico que propone una ley europea para proteger a los policías. Enero 2026: Aunque estaba citado en Bruselas, Marlaska envía una carta y no comparece.

El ministro niega cualquier intento de encubrimiento y defiende las acciones policiales. No obstante, desde VOX perciben un sesgo político en sus respuestas. En el Congreso, incluso llegó a cuestionar el contenido del informe europeo.

¿Qué sucederá ahora?

El Parlamento Europeo debe decidir si acepta la carta o si exige la comparecencia del ministro. Mientras tanto, desde VOX insisten en pedir su dimisión. El caso de Barbate añade más presión sobre el Gobierno. La situación del narcotráfico en Andalucía sigue siendo alarmante, con recientes tiroteos dirigidos a policías en Sevilla.

Las asociaciones policiales se suman al clamor general. Critican el abandono al que están sometidos los agentes. El debate se intensifica tanto en España como en Bruselas. Aunque Grande-Marlaska intenta mantenerse firme, su ausencia le está pasando factura. Desde luego, VOX no afloja: oculta pruebas y demanda su dimisión inmediata.

La oposición se une cada vez más. El PP habla abiertamente sobre deslealtad hacia la Guardia Civil. La atención se centra ahora en la transparencia y la lucha contra el narcotráfico. Si Bruselas intensifica su presión, es posible que veamos caer a Marlaska.