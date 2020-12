Teresa Gómez (Ok Diario): «PDVSA está siendo saqueada al día de hoy y el cabecilla es Nicolás Maduro»

De una estatal petrolera, Petróleos de Venezuela (PDVSA), pasó a convertirse en un negocio familiar.

Walter Gavidia Flores (42), Yoswal Gavidia Flores (30) y Yosser Gavidia Flores (32), hijastros del dictador Nicolás Maduro, han sido señalados por la justicia española por formar parte de una trama de blanqueo de dinero utilizando a la petrolera venezolana.

Teresa Gómez, una de los periodistas que sacó a la luz esta información es la entrevistada del podcast ‘Venezuela: entendiendo a una narcodictadura’.

“La justicia estadounidense ha remitido una grabación de una reunión que se produjo en Madrid, en marzo de 2017 y a partir de esa grabación la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial) ha decidido elaborar un informe y se ha dado que esta reunión contaban cómo se habían blanqueado en España 600 millones a PDVSA”, explicó la periodista de OkDiario.

En la reunión se encontraba Carmelo Urdaneta Aquí, quien fuera asesor jurídico de PDVSA y que en agosto de este año escapó de Venezuela a Colombia donde fue capturado por agentes federales y llevado ante la justicia estadounidense (donde ya tenía un grupo de abogados) para enfrentar cargos de lavado de dinero, según informó Bloomberg en 2018.

Urdaneta Aquí decide entregarse a la justicia del “imperio gringo” por pertenecer a la red de blanqueo delatada por el banquero alemán Mathías Krull, quien también pertenecía a esta banda, y que desde 2018 viene colaborando con la justicia norteamericana por ser «banquero y facilitador de lavado de dinero para Raúl Gorrín y otros», según las propias declaraciones de Krull que ha sido una pieza clave en esta investigación.

La otra persona que se encontraba en la reunión era el testigo protegido de la investigación “Money Fight”, Pedro Binaggia, señalado por algunos medios como el primer delator en territorio norteamericano de esta modalidad criminal a través de PDVSA, donde por cierto también delató a Francisco Convit, quien es socio de Alejandro Betancourt (presidente de Hawkers) en Derwick Associates.

“El saqueo de PDVSA no es algo puntual que ocurrió una vez, PDVSA se está saqueando a día de hoy, Venezuela se está saqueando por supuesto y esas personas que han denunciado aquí en España el saqueo de PDVSA son las mismas que la están saqueando… y el principal cabecilla es Nicolás Maduro”, explicó la periodista extremeña.

Baltazar Garzón, el fichaje clave de Maduro para representar a PDVSA

Teresa Gómez recordó que es precisamente el despacho de abogados del exjuez condenado por prevaricación, Baltasar Garzón, el que representa a PDVSA en esta causa en los tribunales españoles.

“Un papel fundamental lo juega el exjuez Garzón, el no defiende personalmente a PDVSA pero sí su despacho Ilocad. Esta persona es la pareja oficial de la actual Fiscal del Estado, Dolores Delgado, esperemos que no, pero quizás puede tirar de sus hilos y hacer que esto lamentablemente quede en nada, aunque me consta que la juez que está investigando esta causa es totalmente profesional e independiente”.