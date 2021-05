Opinión: Con referendo o con elecciones, la única víctima será Guaidó

La política también es un juego. Serio, provisto de razonamientos y de leyes, de prácticas. Yo siempre cuando juego, que a mi edad no son muchos, lo hago para ganar.

Para ganar en política, no solo hay que tener condiciones personales, sino que dependiendo las circunstancias, tener un buen equipo es importante. Entenderse con él y manejar los tiempos, que en política no es lo mismo que la vida normal.

Se puede jugar y aceptar las reglas del juego y eso no significa CREER EN EL JUEGO.

Los llamados intérpretes y representantes de la oposición, tienen casi 23 años en lo mismo. Incluso han llegado a ganar y el perdedor siempre en la práctica resultó ganador.

El chavismo es la representación de la tradicional izquierda, quienes descubrieron los votos en lugar de las armas para gobernar. Se han disfrazado de socialdemócratas, y socialcristianos, demócrata sociales, y todo eso es lo mismo. En justicia debe decirse que no todos actúan igual.

Menos o más edulcorados, es el mismo “guarapo” de Fidel, de la Unión soviética, de Mao.

Gramsci, los ayudó en esos fines. Ser de izquierda, sobre todo en los Estados Unidos, es un “snobismo”. Quienes quieren parecer más inteligentes, más honestos, más puros y liberales. Si quieres desfilar como “intelectual”, debes disfrazarte de “socialista”.

Ellos han recogido parte de la desigualdad social, de las molestias…El problema es que su fin es otro, o mejor dicho, ellos han buscado lo mismo: Poder para manipular, para amasar grandes capitales, que es precisamente lo criticado en su plataforma ideológica.

Chávez dictador de los nuevos tiempos

Chávez no fue un demócrata, cada vez que perdía, siempre terminaba por imponer su voluntad. Cuando no ganó el referendo, a pesar de toda la manipulación, inmediatamente convocó otro. Donde perdía un candidato suyo, colocaba otro funcionario con las competencias del mencionado, o le entregaba mayor poder a quienes podían asumir el control. Finalmente inventó fuera de la constitución la figura del “PROTECTOR”.

Esos protectores lejos de contribuir, el 90% de ellos han destruido el territorio y mucho más con los poderes otorgados.

Por ello no tiene lógica, aspirar a ser alcalde o gobernador, sabiendo que aún ganando, perderás. Gobernarás con las sobras, si es que queda algún rastro de ello.

Las dictaduras ya no visten de verdes. No usan fusiles. La mayoría llega a través de elecciones. Tienen un nuevo “mercadeo”. Chávez fue un dictador de los nuevos tiempos.

La negociación, pacto de salvación nacional y nueva plataforma unitaria

Pudiéramos creer en una negociación, si y solo sí, se negocia en condiciones de igualdad. Para llegar a ello, el peor pacto es aceptar “negociar”, sin haber visto. Como Tomás, hay que ver para creer. Mucho más con estos materialistas del ejercicio del poder.

No puede negociar una oposición que no representa al 90% del pueblo opositor. Se subrogan una representación que no tienen. Empecemos por allí, legitimando a los representantes de la oposición.

Negociar así es hacerse un harakiri. Cómo puede progresar un país que vive la gente pensando si tiene o no electricidad, agua, gasolina, etc. Donde lo que abunda es el “hambre hereje”.

La prioridad para la gente es lo anterior, más la vacuna.

REFERENDO O ELECCIÓN

Pudiéramos hacer consideraciones de tipo jurídico sobre ambos eventos. Cualquiera sea el análisis, como aquí lo que nos mueve es lo político, Nicolás Maduro será reconocido.

Si la oposición participa en las elecciones regionales, que son las únicas planteadas, Maduro es legitimado como Presidente. Podrá el Tribunal Supremo en el exilio hacer miles de pronunciamientos, políticamente hablando, Nicolás logra el objetivo de reconocer su mandato. El apoyo de más de 40 naciones quedará cuestionado y en el limbo. Con el agravante de que Guaidó a lo interno del país, no es reconocido por la población.

Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, el problema es que los miembros del gobierno de “internet”, no lo hacen.

REFERENDO

Nicmer Evans, reconocido como oposición por parte de la disidencia chavista, de hecho formó parte del Frente Amplio, presentó acompañado del dirigente socialcristiano Cesar Pérez Vivas, una solicitud de referendo Revocatorio.

Técnicamente como abogado podemos afirmar, que es “inviable” tal solicitud. La normativa y el manejo de lo que un día fue el Palacio de la Justicia, hace imposible un resultado feliz para los solicitantes.

Tampoco quiero tocar lo jurídico.

Basado en los principios políticos igual afirmamos, que su realización le otorga la beligerancia, de Jefe de Estado a Maduro y a los organismos que lo hicieron posible.

No cabe otro análisis.

En ambas situaciones Nicolás Maduro, tiene las piezas del ajedrez a su favor. En ambas situaciones hay un avance de la dictadura.

Peor aún, en el caso de triunfar el revocatorio, es mucho peor la consecuencia, pues de producirse la revocación de su mandato, quien termina el periodo no es mejor que Nicolás.

Por ello, no dudo en afirmar que las elecciones y el revocatorio, tienen como primera y principal víctima a Juan Guaidó.

Estrategia chavista:

Incluir a todos para diluir culpables

El gobierno anda tratando de hacer dos cosas: Por un lado sentar a Guaido y a sus enemigos a negociar aligeramiento de sanciones y por otro lado conseguir inversores extranjeros para reflotar la economía. Imaginen ustedes, que la Federación Nacional de Ganaderos se levante de la mesa de diálogo y ponga en evidencia que el diálogo con el gobierno es infuncional.

¿Se le dañara su estrategia afuera? Quien sabe… igual yo percibo que el alto gobierno pudiera tener voluntad de cambiar el modelo económico, pero desde dentro de sus filas los están saboteando. En el caso del agro el saboteo viene del mismísimo Ministerio de Agricultura y no me refiero al ministro.

INVASIÓN A FINCAS AMPARADA POR EL INTI

Muchas pruebas describen el proceso delictivo de invasión en una finca. En este caso es una denuncia de una Campesina humilde en contra de la Líder de la Mafia Campesina CANEZ en el Sur del Lago, Norka Aragón, por los delitos cometidos en el fundo “buena esperanza».

A esta señora que aquí se menciona, es la misma que en el INTI y el MAT reciben como una heroína… ¿es heroico «pelar ganado? ¿Es heróico saquear?

La dama y líder delictiva rural y agraria Norka Aragón la reciben como una heroína en el INTI el Viceministro Fayez Kasen y el Presidente del INTI David Hernández.

¿Por qué a ningún diputado de la comisión de Contraloría se le ha ocurrido pedirle cuentas al Ingeniero Fayez Kasen, por su gestión en el viceministerio de tierras… signada por darle Amparo a líderes rurales negativos, reincidentes demostradamente en altitudes delictivas?

Hace poco invadieron la Finca de Guarona y las Tinajas, en el Municipio Piar- Edo Bolivar.

¿Qué opino yo de la ola de invasiones? El chavismo está dividido, de un lado los que promueven «la economía de mercado socialista» y los que creen en el viejo modelo.

Viene violencia en el campo, porque ese choque es agudo.

Cada vez que invaden fincas productoras de Leche, Carne y trabajo para Venezuela es otro ajusticiamiento económico que le propinan directo al estómago del venezolano y un asalto a la propiedad privada.

De hecho, el diputado José Manuel Muqueza del Partido Acción Democrática, por el Estado Bolívar, denuncia invasión de un predio rústico en plena producción.

Están invadiendo una finca que produce cerca de 1000 litros de leche al dia y que arrima cerca de 300 animales al año a matadero… están atentando contra la carne y el queso de los Guayaneses.

Valiente el Secretario General de Un Nuevo Tiempo en Bolívar, quien rechaza la invasión del Fundo Las Guaronas.

Detrás de la invasión en Upata está la Alcaldesa del Municipio Piar.

Intervención de plantas de oxigeno, otro ataque a la propiedad privada

Cómo pretenden que los inversionistas extranjeros vengan, con el espectáculo que vemos. El dictador del Zulia, Omar Prieto, ante su ineficiencia y carencia de gobierno contra el Covid-19, decidió intervenir las plantas de llenado de oxígeno. Después dirá como la torpe gobernadora de Monagas, que entregó no se cuantos cilindros para los hospitales, cdi, etc. Falso: Esta dictadura entrega lo que producen los privados. Que sabroso es regalar lo que no es tuyo. Estamos de acuerdo en regularizar los precios y más claros estamos en construir un mercado que con sus leyes invisibles, se transforme en una fuente de solución al precio que le convenga al ciudadano.

Ahora la clase media y las clases productivas padecerán la carencia de oxígeno, pues en los hospitales públicos y CDI, sucederá lo que hasta ahora ha pasado: Se robaran las bombonas para negociarlas, junto con las vacunas y lógicamente como con AD, el chavista dirá, “no me den, ponganme donde hay.