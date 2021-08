La confesión de Jeanine Áñez desde la prisión de Bolivia: “Ya no quiero vivir”

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, divulgó este martes 24 de agosto un mensaje en el que afirmó que «ya no quiere vivir».

«Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos, que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando», reza una publicación en su cuenta de Twitter.