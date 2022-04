El dictador Maduro admite que Rusia les deja solos: “Tenemos que producir el 100% de lo que comemos”

Rusia da un paso atrás y cortará el grifo a la dictadura de Venezuela.

El dictador Nicolás Maduro aseguró que su país está preparado para enfrentar el impacto que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea sobre Rusia puedan tener en el resto del mundo, tras la invasión a Ucrania.

El mandatario aseguró que el efecto de las sanciones ha golpeado, incluso, a los países de donde provienen estas medidas, como EEUU o las naciones europeas.

“El efecto bumerán ha golpeado la economía de Europa, de EEUU y del mundo y ha generado una inflación récord. La inflación en marzo en EEUU fue récord, la inflación más alta en 40 años. La inflación en España es la inflación más alta desde 1985, para poner dos ejemplos”, aseguró.

Igualmente, responsabilizó a las “instituciones multilaterales” de estar “al servicio” de la ideología y de “los que mandan” en EEUU y Europa.

“Esas sanciones deberían ser levantadas como las sanciones a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y a todos los pueblos del mundo (…) el concepto de sanciones te demuestra que la economía no es neutral, que el dólar no es neutral, que los bancos internacionales, que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no son neutrales”, insistió Maduro.