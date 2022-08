Opinión: Alex Saab remasterizado

Un gobernante signado por la mentira, por el engaño, por la opinión pública que lo cuestiona, no tiene sino dos caminos: Seguir montado en la FARSA que es su gobierno y/o asumir el pecado públicamente, admitirlo y corregir.

La segunda opción sucede en el plano religioso, espiritual. En el plano político, lo que se practica desde hace mucho, es una costumbre y como tal muy difícil de desaparecer.

En el caso venezolano, cuando se ejerce el poder de forma totalitaria, se pretende, de hecho se hace, que la justicia, que la búsqueda de la verdad, se amolde a los caprichos de quien detenta el ejercicio de su gobierno político.

Los partidos políticos inmaduros, como los nuestros, tienen caudillos. La cultura del cacique está enraizada de forma hereditaria, transmitida de generación en generación. Ellos aplican la disciplina a su estilo, de acuerdo a sus intereses del momento.

Pudiéramos afirmar que gran parte de nuestra problemática política es la carencia de una genuina, auténtica, vocación democrática. Muchas conductas son malas en otros y no en los considerados “líderes”.

No existe la “autocensura”. El ego lo tienen muy alto, hipertrofiado.

Estos “caciques” no tienen militantes o simpatizantes de causas políticas. No. Son ciegos seguidores, que llegan al cuasi-fanatismo religioso y que aplauden, justifican, todas las acciones de sus figuras políticas. De sus protagonistas. Es una simple y vulgar idolatría. Y hay de aquel que los ofenda, los critique…inmediatamente lanzan sus laboratorios en las diferentes redes para destruirlos.

También pagan a “influencers”, “periodistas” y medios completos con ese fin.

Les confieso que mi forma de actuar en los medios CAIGA QUIEN CAIGA, me ha traído una considerable cantidad de amigos y también de enemigos. Probablemente más lo segundo que lo primero.

Nadie se salva: También en la oposición

Hay una región del occidente, donde unos dirigentes de un partido opositor, se comportan y posiblemente lo creen, que ellos son los KENNEDY y tienen derecho a tener un hijo Presidente, otro Alcalde, Gobernador, etc. Hasta el presente, producto de sus errores y ambiciones desmedidas, no lo han logrado. Peor aún, cuando lograron un objetivo, no lo aceptaron y ese hecho lo han disfrazado de dignidad, cuando en realidad fue un error causado por mala asesoría de quien veía en el personaje un enemigo futuro, al que había que impedirle el arribo a la montaña.

Los errores en política se pagan y a un alto costo.

El día que ganó murió un liderazgo y el día que no aceptó lo revivió.

Hoy pretende ser candidato presidencial, y el escenario es el mismo: Un CNE y una Asamblea Nacional, hijos de una constituyente “espuria”, “irrita” y ahora ¿Si prestará juramento de llegar a ganar? Se volvería a preguntar la gente.

Las reglas de la política son inexorables.

El bus puede volver a pasar. Eso sí, espera otro. Este no es el tuyo.

La verdad libera

En el evangelio nuestro señor Jesuscristo afirma que “solo la verdad os hará libres”. Cuanta razón tuvo hace más de 2022 años .

Para los comunistas, para los que comulgan con las dictaduras, esa no es la regla. También para los que compiten para defender sus intereses económicos y simulan enarbolar la bandera de la libertad, de la tierra, del pan y del trabajo…

Si asumen la verdad, se liberarán y lo que es mejor, se beneficiaría a la gran mayoría.

Chávez cuando llegó al poder, empezó haciendo un juicio sobre el porcentaje de “ricos” en referencia al número de “pobres”. No decir la verdad lo castigó. Sus hijas son famosas por la grosera muestra de “burguesía”. Ellas son parte de la nueva aristocracia venezolana: “boliburguesia”, roja-rojita.

La gente puede y de hecho ha sucedido mucho, votar por un rico. Por un “burgués”, eso sí que no mienta. Muestre autenticidad.No diga una cosa y parezca otra.

«La mujer del Cesar no solo debe ser, también debe parecer”,

La primera mentira de Chávez fue venderse como “comunista”. Nunca lo fue. Él, Hugo era un charlatán que llegó a presidente.

Su vocación era de dictador, aunque formalmente no lo fué.

Yo soy contrario a la ideología comunista, empero debo afirmar, que Marx, que la doctrina comunista fue una herramienta para hacer prevalecer Chávez su dominio y concertar con eventuales amigos. Para nada había un plan “ideológico”.

Tampoco se enfrentó al “imperio”. Esa fue otra excusa. En una masa confundida como la venezolana, venderse como “antiyanqui” lo acercó a una clase que fue convencida de que “era pobre” porque otros “eran ricos”.

Tampoco Estados Unidos lo vió como enemigo. Como no lo fue Fidel.

Pueden jurar que el día que los Estados Unidos este seguro de que un funcionario, un gobernante es su enemigo, actuaran similar a lo que ha sucedido con el terrorismo islámico.

La gran falla de Chávez es la permeabilidad que mostró frente a capitales dudosos que lo apoyaron, con la ayuda de Cuba.

La dictadura cubana se ha mantenido gracias al imperio de las drogas. Venezuela con petróleo, con el oro, minerales, no necesitaba de eso. Cuba sí.

Recuerdo una conversación con un “guardaespalda” cubano hoy preso en Venezuela. Me confirmó lo que rueda desde hace tiempo. Cuando Chávez quiso reaccionar ya era tarde y Cuba no lo iba a permitir.

La mentira y el chantaje

Nicolás sigue el camino de otros políticos. Recientemente a través de un ciudadano nacido en Colombia, ofreció liberar a los “estadounidenses” detenidos, a cambio de liberar a Alex Saab.

Reinicia la mentira. Nadie cree que Alex Saab era diplomático, porque ciertamente no lo era.

Tampoco en la dirigencia del chavismo o del madurismo, el señor Saab es intérprete de sus sentimientos, de su militancia. Hasta el día en que cayó preso, pocos dirigentes medios o de base sabían de su existencia, o de su importancia que ciertamente para una minoría chavista representaba.

Vale recalcar que Nicolás no miente. Él está convencido de que esa es su verdad. Ni un dispositivo detectaría la falsedad.

Lo que pretende el gobierno de Nicolás con el gobierno de Estados Unidos, es comparable a lo que ha sucedido con otros mandatarios en contra de la tierra del “Tio Sam”: Putín y líderes iranies relacionados con el terrorismo.

A estas alturas del proceso Alex Saab ya habrá servido la información que necesita el departamento de justicia, para seguir detrás de Nicolás, de Diosdado, y otros.

Sin embargo, Nicolás conserva la esperanza de que no todo lo haya dicho.

Nicolás bajo la asesoría de los Rodríguez pretende crear un precedente, con un objetivo posterior, cuya razón está en New York. El cerebro y el interés familiar seguramente es de Cilia.

Arriesga también Nicolás el comienzo del diálogo, que ya cumplió un año de distanciamiento. Quizá sobrevalora la dependencia petrolera de la potencia del Norte.

La respuesta a esa nueva solicitud no la sabremos hasta que ocurra. Veremos si los intereses de una nación, ameritan cumplir esas condiciones. No dudo en que después vendrá la segunda edición de “Regresen el avión, los pilotos” entre otras.

El régimen se equivoca. Lo peor que le puede ocurrir es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acepte el “chantaje planteado”.

El Alex Saab que regresaría, sería completamente distinto al que espera el madurismo.

Y así como remasteriza el caso Saab, ¿lo hará con los sobrinos?

¿Veremos esas dos películas? Una ¿Al menos? o ninguna.