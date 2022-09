Diosdado Cabello carga contra el cantante Luis Fonsi y amenaza a los funcionarios chavistas que vayan a su concierto

La dictadura de Nicolás Maduro vuelve a demostrar que censura todo aquello que vaya en contra de sus intereses.

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, arremetió e insultó al cantante puertorriqueño Luis Fonsi, luego de que se anunciara la fecha de su concierto en Caracas por la gira que realizará en países de la región.

“Él puede venir, en Venezuela no tenemos esos rollos, pero jamás y nunca se le podrá quitar que es un inmoral, esta gente cobraba por decir lo que decían, por qué ahora con su cara muy lavada vienen a cantar a Venezuela”, dijo el dirigente chavista en su programa de televisión ´Con el Mazo Dando´, transmitido por el medio estatal VTV.

Previamente, Cabello leyó una publicación de prensa en la que se anunciaba el regreso a Venezuela del cantante de Despacito, y de inmediato reaccionó con una publicación que había hecho el artista años atrás.

“Maduro intentó usar ‘Despacito’ y le frené: es un dictador”, dijo el artista en una oportunidad.

Por esta razón, Cabello también lanzó amenazas contra funcionarios del chavismo para que no asistan al show en la capital de Venezuela.

“Yo no voy para esos conciertos, pero voy a tener patriotas cooperantes (forma en la que Cabello llama a sus espías) en la zona VIP. Si este tipo habló mal de Venezuela, pidió invasión a Venezuela, ni un solo funcionario del Estado debería estar ahí”, sentenció.

Finalmente el dirigente chavista esgrimió insultos contra el artista, “dé dónde es él, ¿de Puerto Rico? Eso es un cachorrito del imperio ahí al lado”, agregó.

Pero Luis Fonsi no fue el único artista al que Cabello se refirió, la cantante puertorriqueña Olga Tañón también formó parte de la arremetida del número dos del chavismo.

“Olga Tañón también dijo que ella no venía para Venezuela ni prendida en candela, porque aquí había una dictadura y se fueron allá, en la batalla de los puentes a dar un concierto, son unos inmorales”, dijo Cabello.

Estos no son los primeros artistas que lanzan fechas para eventos en Venezuela y se ven afectados por las declaraciones del miembro de la Asamblea chavista. Meses atrás, el cantante colombiano Juanes, tuvo que susperder sus presentaciones en el país caribeño por comentarios parecidos por parte de Cabello.

“Juanes, eres un inmoral. Tu primer padrino en tu carrera musical fue Álvaro Uribe. El Presidente aquí sigue siendo el que según tú no te dejaba entrar a Venezuela. Bien bueno que vengas para que veas a un pueblo libre”, expresó Cabello en aquella oportunidad.

Tras la cancelación del show, Disdado volvió a referirse al caso de Juanes: “Dijeron que por culpa mía no había venido Juanes. No, yo quería que viniera Juanes. Y darle la mano, y decirle que es un inmoral. Claro, tengo todo el derecho, porque él pidió invasión para mi país. Si él pidió invasión para mi país, cómo no voy a estar en el derecho de decirle que es un inmoral”, declaró.