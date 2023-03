Opinión: Una Venezuela posible urge de políticos imposibles

El país sigue entre dos voces. Algunas incluso llegan a hacer tanto ruido, que muchas veces es ensordecedor y otras, continúan como los músicos del Titanic: El barco hundiéndose y no dejan de tocar sus instrumentos, de seguir sus partituras.

El discurso de que Venezuela ha mejorado aparece en la agenda del gobierno, del chavismo y en el sector gubernamental de la oposición; es decir, los Gobernadores y los Alcaldes.

Atrás sigue la bulla permanente de los maestros, de los educadores, de los pensionados y de los jubilados y de los trabajadores públicos en general, quienes no han podido lograr el objetivo ni a medias. Mientras otros, continúan recorriendo el país, o lo que quede de él, haciendo campaña para ganar las primarias y luego competir ante el candidato oficial.

Ahora se suman voces del sector militar, quienes realmente tampoco han sido favorecidos, comenzando por los círculos familiares alrededor.

Creo que incluso me equivoqué al principio. No, es una a dos voces. Es una,sin respuestas. Son dos monólogos.

La pelea

La batalla por las condiciones de una hipotética elección, aún no está 100% seguro que se vaya a dar.

El sector político opositor pide mejores condiciones. Por Dios, en un país con más del 60% de la población infantil desnutrida, con una población adulta sin masa muscular y también padeciendo grandes necesidades, con poblaciones completas sin electricidad una o dos veces al día, sin agua, sin que le recojan la basura aunque ya ni para hacer eso da la vida, inseguridad, medicinas a precios altísimos e instituciones hospitalarias y educacionales en el piso, se le ocurre a los que buscan el poder ¿pedir condiciones?

No las hay para unas elecciones transparentes ni para vivir humanamente.

Ese reclamo permanece porque no se manifiesta de manera constante, en lograr la libertad de más de 270 presos políticos.

¿Qué debe ser primero? ¿Cuál debe ser la preocupación primaria de los aspirantes?

Los militares venezolanos seguirán actuando pretorianamente o ¿tenemos esperanza de cambio?

¿El CNE garantiza imparcialidad?

¿La justicia “ROJA” estará dispuesta a velar por el respeto de los derechos humanos?

¿Será secreto el voto?

¿Qué podría suceder si el día de las elecciones, un dirigente del Psuv se presenta en un barrio donde el dinero no alcanza para comprar un “tobo o pipa” de agua, ofreciendola a cambio de votos? ¿Qué sucedería?

¿Tendrán éxito?

Allí entraría el principio de la economía del voto y mucha gente dirá “si ellos igual van a ganar, vamos a sacarle algo de provecho”.

Las campañas

Todas están erradas. El chavismo seguirá con la asesoría cubana aplicando el dispositivo de “como ganar una elección sin votos y con el 80% de rechazo”.

Yo no creo en la salida militar ni es eso lo que planteo.

No hemos estructurado una estrategía para el sector gobernante y causante de la crisis: El sector militar.

Ellos actúan en acatamiento de sus principios “Ni se niegan ni se ofrecen”.

Peor cuando un grupúsculo sector disfruta de ser gobierno y no aparecer. El poder de Nicolás es un espejismo.

Los líderes políticos siguen perdidos en una campaña sin concepto y no interpretando el sentido de la oportunidad.

El venezolano piensa en votar, aunque prefiere que la lucha por sus problemas sea aquí y ahora.

Hay una Venezuela posible, para políticos que trabajen por lo imposible.

PDVSA Privada PDVSA pública

Cada uno de los aspirantes en la oposición se pronuncia. El vacío conceptual repito es mucho. La densidad es inexistente en muchos. Cuando escucho algunos en contra de permitir el ingreso del sector privado, recuerdo al difunto diciendo “Ahora Pdvsa es del pueblo”.

Cuando lo ha sido. Ni cuando Chávez ni cuando Pérez. La nacionalización fue el gran negocio de un sector económico del país.

En la Venezuela chavista cuál fue la mejoría de la nación. ¿Qué pueblo se hizo propietario de Pdvsa?

El único periodo, desde 1958 hasta el presente que hubo realmente la posibilidad de cambiar, fue en el segundo mandato de Caldera con la apertura petrolera.

Claro que hubo corrupción, irregularidades, errores, no obstante la visión era la adecuada hacía un recurso que tiene fecha de caducidad y no estamos pensando en las generaciones futuras. La gallinita de los huevos de oro, necesita “poner” y que nadie se quede con los huevos. A futuro no se necesitaran ni gallinas para comer proteínas del huevo.

Pensar hacía el futuro también es hacer patria.

La Pdvsa roja rojita, la actual y la de Ramírez sirvió únicamente a los intereses más dañinos del pueblo cubano, chino, ruso e iraní.

El hambre también usa uniforme militar

La tragedia venezolana finalmente empezó a aparecer en el sector militar. La crisis económica llegó a los militares vestidos de verde, azul y blanco.

Los “ranchos militares” lloran. Antes comer en un cuartel era una gloria. Vean actualmente los menús, las raciones.

Asombra ver la cantidad de soldados, de tropa en general, deambular en los alrededor de las instalaciones militares metiéndose un “pepito, una arepa, un sanguche, un pan o lo que sea, para completar”.

El hambre se uniforma en la muestra de nuestros soldados, oficiales. Unos privilegiados tienen como resolver ellos y su familia, la mayoría no.

Los médicos militares a sotto voce comentan el alto grado de desnutrición presente en nuestras Fuerzas Armadas.

Sería dantesco ver en una parada militar mostrando la tropa del ejército de Estados Unidos, México, Colombia, Guyana y Venezuela.

Ustedes no saben como me rio cuando el payaso Padrino López, señala que están preparados para repeler el “pie insolente del extranjero”. Al mismo tiempo me da tristeza.

Admiro al militar venezolano, el común, no el cómplice ni el ciego, porque para pertenecer a las FAN hay que tener “vocación” y “devoción”.

No hay que ser especialista en el tema militar, para suponer la cantidad de solicitudes de baja que existen.

Algunos estúpidos siguen cayendo en el juego al decir “eso es mentira, es el G2 cubano que inventa para entretener”.

No señores hay un genuino malestar castrense.

La oposición tiene la palabra.

La mejor propuesta: Cesar Pérez Vivas

Las encuestas son una fotografía del momento. No una razón para decidir. De todos los candidatos en Venezuela, el que hasta el presente tiene las ideas más claras y necesarias para la Venezuela del futuro es el gocho Cesar Pérez Vivas.

Quienes me conocen saben que no lo apoyo. Simplemente reviso discursos, propuestas y por honestidad intelectual lo declaro.

Si ganará o no, ese es otro asunto.

Quizá por su formación, experiencia y relaciones, Pérez Vivas ha presentado la mejor visión de una Venezuela posible, que necesitamos todos.

El resto de los hasta hoy presentados, colocaría en segundo lugar a María Corina. Capriles por ahora es más de lo mismo y muy desacertado a mi juicio. Benjamin Rausseo la gran decepción, es una mezcla de populismo con histrionismo, esos títulos no se como los obtuvo, dudo que estudiando o reflexionando, sus propuestas (las poquitas) parecen haber salido de una rockola de 1930, viejas, obsoletas y desechadas por ser dañinas. El reciclaje se impone Benjamín. Prosperi no prospera y Bernabé creo que ni candidato de su facción lograra ser.