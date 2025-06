Muere a los 95 años Violeta Chamorro, la presidenta que derrotó al sandinismo y devolvió la esperanza a Nicaragua

La madrugada del 14 de junio de 2025, Nicaragua y toda América Latina perdieron a una de sus figuras políticas más emblemáticas: Violeta Barrios de Chamorro, quien falleció en San José de Costa Rica a los 95 años tras una prolongada enfermedad agravada por complicaciones derivadas del Alzheimer y una embolia.

Rodeada por el afecto incondicional de sus hijos y bajo el cuidado de especialistas, “Doña Violeta” –como la llamaban con respeto y cariño millones de nicaragüenses– se despidió en paz, dejando tras de sí un legado que trasciende generaciones.

La noticia fue comunicada por sus hijos Pedro Joaquín, Claudia Lucía, Cristiana y Carlos Fernando Chamorro Barrios.

En un mensaje cargado de emoción, subrayaron que su madre “falleció en paz, rodeada del cariño y del amor de sus hijos y de las personas que le brindaron un cuidado extraordinario, y ahora se encuentra en la paz del Señor”.

A falta de condiciones democráticas en su país natal, sus restos descansarán provisionalmente en Costa Rica hasta que Nicaragua vuelva a ser “República”, tal como soñaba la expresidenta.

Una vida marcada por el compromiso y la tragedia

Nacida el 18 de octubre de 1929 en Rivas, al sur del país, Violeta Barrios creció en el seno de una familia con profundas raíces en la historia nacional. Su vida dio un giro dramático al casarse en 1950 con Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, periodista y férreo crítico del régimen somocista. El brutal asesinato de su esposo en 1978 a manos de sicarios del dictador Anastasio Somoza marcó no solo su destino personal sino también el rumbo político del país. Aquella tragedia encendió la mecha del descontento social que culminaría con el derrocamiento del somocismo.

Tras la muerte de Pedro Joaquín, Violeta asumió la dirección del diario La Prensa, convirtiéndose en una voz firme contra la represión y la corrupción. Su capacidad para resistir presiones e intimidaciones le granjeó respeto tanto dentro como fuera de Nicaragua.

La presidenta que derrotó al sandinismo

En uno de los giros más sorprendentes que recuerda la política latinoamericana, Violeta Chamorro se presentó como candidata presidencial al frente de la Unión Nacional Opositora (UNO), una coalición formada por 14 partidos enfrentados al sandinismo. El 25 de febrero de 1990 se impuso contra todo pronóstico a Daniel Ortega con el 54% de los votos. De esta forma se convirtió no solo en la primera mujer presidenta de Nicaragua sino también en la primera jefa de Estado elegida democráticamente en América.

Su victoria marcó el fin formal de una década sangrienta: “Sentí una gran angustia en mi corazón al recibir un país en guerra y destruido. La patria que heredé era una sociedad desgarrada por la división”, escribió años después en sus memorias Sueños del corazón. Asumió el reto monumental de pacificar una nación exhausta por el conflicto civil y sentar las bases para una transición democrática. Según la socióloga Sofía Montenegro, su triunfo representó “la derrota de la revolución, el fin de la guerra y la llegada de la transición democrática”.

Un legado indeleble: reconciliación y reconstrucción

El escritor Sergio Ramírez, vicepresidente sandinista durante aquellos años convulsos, reconocía recientemente: “Doña Violeta quiso llevar adelante una política de reconciliación después de una guerra tan prolongada, y al mismo tiempo sentar las bases de una democracia representativa duradera”. Bajo su mandato (1990-1997), Chamorro impulsó negociaciones con los distintos bandos armados, promovió reformas constitucionales e inició un proceso económico que permitió estabilizar parcialmente las finanzas nacionales.

En enero de 1997 dejó el poder con humildad. En su último discurso pidió perdón “por lo que no puedo cumplir y por lo que me equivoqué”, pero se despidió con satisfacción: “Tengo la inmensa satisfacción de que he cumplido el sueño de Pedro Joaquín Chamorro: que Nicaragua volviera a ser República”. Su honestidad y valentía siguen siendo referentes para quienes luchan por sociedades más justas.

Palabras desde el entorno familiar y político

La despedida ha estado marcada por mensajes llenos de afecto y admiración. Sus hijos agradecieron las innumerables muestras públicas e internacionales recibidas durante las horas posteriores a su fallecimiento. Diversas figuras políticas latinoamericanas subrayaron cómo su ejemplo inspiró a nuevas generaciones: “Su vida fue entrega por Nicaragua; su legado es democrático e indeleble”, declaró uno de sus antiguos colaboradores.

Impacto duradero en América Latina

El papel histórico desempeñado por Violeta Chamorro traspasó fronteras. Su triunfo electoral simbolizó para toda América Latina un hito democrático aún inédito hasta entonces: por primera vez una mujer accedía al máximo cargo ejecutivo por voluntad popular. Además, demostró que era posible superar décadas enteras marcadas por dictaduras o conflictos armados mediante procesos electorales genuinos.

Su contribución como defensora incansable del periodismo libre –al frente del diario La Prensa– ha sido reconocida internacionalmente como clave para mantener viva la llama crítica frente a cualquier tentación autoritaria.

Actos conmemorativos

Está prevista una ceremonia religiosa íntima en San José para celebrar su vida “de amor y generosidad con su familia y su querida patria Nicaragua”. La familia ha manifestado su deseo expreso: cuando las condiciones lo permitan y Nicaragua recupere su democracia, los restos mortales serán trasladados para recibir honores oficiales.

Datos biográficos relevantes

Nombre completo: Violeta Barrios Torres viuda de Chamorro

Violeta Barrios Torres viuda de Chamorro Fecha y lugar nacimiento: 18 octubre 1929, Rivas (Nicaragua)

18 octubre 1929, Rivas (Nicaragua) Fallecimiento: 14 junio 2025, San José (Costa Rica), a consecuencia agravada por Alzheimer y embolia tras larga enfermedad

14 junio 2025, San José (Costa Rica), a consecuencia agravada por Alzheimer y embolia tras larga enfermedad Educación: Estudios primarios en Rivas; formación autodidacta posterior

Estudios primarios en Rivas; formación autodidacta posterior Trayectoria destacada: Directora del diario La Prensa (tras asesinato marido) Presidenta constitucional electa (1990-1997) Mediadora clave durante los acuerdos posguerra civil

Obras reconocidas: Sueños del corazón (memorias)

Sueños del corazón (memorias) Premios/Reconocimientos: Medalla Internacional UNESCO Distinciones múltiples por instituciones defensoras DDHH

Familia: Casada desde 1950 hasta 1978 con Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (asesinado); madre de cuatro hijos –Pedro Joaquín, Claudia Lucía, Cristiana y Carlos Fernando– todos activos defensores del periodismo independiente

El legado político y humano dejado por Violeta Chamorro seguirá inspirando a quienes creen que la libertad es posible incluso tras largos periodos oscuros. Su ejemplo resuena hoy más fuerte que nunca entre quienes anhelan reconciliación nacional y democracia real.