El ‘Alcatraz de los caimanes’: la infernal prisión para migrantes ilegales que EEUU construye en los pantanos de Florida

Hoy, 25 de junio de 2025, Florida vive un nuevo capítulo en la historia migratoria de Estados Unidos.

La creación del centro de detención conocido como ‘Alligator Alcatraz’ —o el ‘Alcatraz de los caimanes’— en pleno corazón de los Everglades ha desatado polémica, miedo y protestas.

No se trata solo de una instalación para encerrar a migrantes: es el símbolo más visible del giro radical en las políticas migratorias bajo la administración Trump, que afecta con dureza a las comunidades hispanas.

Alligator Alcatraz: the one-stop shop to carry out President Trump’s mass deportation agenda. pic.twitter.com/96um2IXE7U

— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) June 19, 2025