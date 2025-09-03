Huracán Milton impacta Florida con vientos de 230 km/h: obliga a evacuar Tampa y Sarasota

El sonido de las sirenas se mezcla con el rugido del viento en la costa oeste de Florida.

El huracán Milton ha tocado tierra con fuerza devastadora, alcanzando la categoría 4 y vientos sostenidos de hasta 230 km/h.

A día de hoy, 3 de septiembre de 2025, el panorama es desolador: millones de personas sin suministro eléctrico, calles anegadas y una población que sigue al pie de la letra las órdenes de evacuación obligatoria en ciudades como Tampa y Sarasota.

La escena resulta tristemente familiar para los residentes de la región, acostumbrados a la temporada de huracanes pero no a eventos de esta magnitud.

El miedo a que se repita una catástrofe como la de Katrina sobrevuela el ambiente, mientras las autoridades despliegan todos los recursos para garantizar la seguridad de la población y minimizar los daños.

En la era de la información instantánea y los satélites meteorológicos, seguir el avance de un huracán minuto a minuto es más fácil que nunca. Pero, como bien saben los habitantes de Florida, la naturaleza siempre tiene la última palabra.

🛰️🌀 | El huracán Milton, un monstruo de categoría 5, ha sido captado desde la Estación Espacial Internacional, mostrando su descomunal poder sobre el Golfo de México. Con vientos devastadores de 285 km/h (180 mph), este es el huracán más fuerte en 20 años, avanzando…

¿Por qué Milton es tan peligroso? El factor del cambio climático

No es casualidad que los meteorólogos hablen de Milton como uno de los huracanes más intensos jamás registrados en la región. Su rápida intensificación —pasando de tormenta tropical a categoría 5 en apenas 48 horas antes de debilitarse ligeramente al tocar tierra— ha sorprendido incluso a los expertos. Este fenómeno, conocido como “intensificación explosiva”, está siendo cada vez más frecuente debido al aumento de la temperatura del océano Atlántico.

Los científicos advierten que el cambio climático está potenciando las condiciones para que los ciclones tropicales sean más intensos, húmedos y veloces. De hecho, se estima que si la temperatura global sigue aumentando, la probabilidad de lluvias devastadoras y vientos extremos crecerá entre un 15% y un 25% en las zonas más expuestas.

La escala Saffir-Simpson y la fuerza de los huracanes

Para entender la magnitud del fenómeno, basta con recordar la escala Saffir-Simpson, que clasifica los huracanes en cinco categorías en función de la velocidad del viento y los daños potenciales. Un huracán de categoría 4, como Milton, implica vientos de 209 a 251 km/h y daños “catastróficos” en infraestructuras, vegetación y redes eléctricas. Sólo los huracanes de categoría 5 superan este umbral, y son aún más infrecuentes y destructivos.

Millones de personas sin luz y evacuaciones masivas

El paso de Milton ha dejado tras de sí un panorama de emergencia:

Más de dos millones de hogares y negocios permanecen sin suministro eléctrico, con cuadrillas trabajando contrarreloj para restablecer el servicio.

permanecen sin suministro eléctrico, con cuadrillas trabajando contrarreloj para restablecer el servicio. Las autoridades han emitido órdenes de evacuación obligatoria en las zonas costeras de Tampa y Sarasota, y han habilitado refugios temporales y centros de atención médica de emergencia.

en las zonas costeras de Tampa y Sarasota, y han habilitado refugios temporales y centros de atención médica de emergencia. Las escuelas y comercios han cerrado sus puertas, mientras el tráfico en las autopistas de salida se ha intensificado en las últimas horas.

Las operaciones aeroportuarias y portuarias permanecen suspendidas hasta nuevo aviso.

Guía práctica para protegerse de un huracán

Frente a la amenaza de un huracán de esta magnitud, la prevención y la información salvan vidas. A continuación, una guía esencial para actuar antes, durante y después del impacto:

Antes del huracán

Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linternas, baterías, medicamentos y documentos importantes.

con agua, alimentos no perecederos, linternas, baterías, medicamentos y documentos importantes. Asegurar puertas y ventanas con tablones o persianas metálicas.

Identificar el refugio más cercano y las rutas de evacuación.

Mantenerse informado a través de canales oficiales y medios de comunicación.

Durante el huracán

Permanecer en el lugar más seguro de la vivienda, alejado de ventanas y puertas exteriores.

No salir hasta que las autoridades confirmen que ha pasado el peligro.

Evitar el uso del teléfono salvo para emergencias.

Después del huracán

No regresar a casa hasta que se declare seguro.

Evitar zonas inundadas y cables eléctricos caídos.

Seguir las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencia.

Emergencia y solidaridad: la respuesta de los servicios de rescate

El dispositivo desplegado en Florida es uno de los mayores en la historia reciente de Estados Unidos. Equipos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Nacional y los servicios de rescate locales trabajan sin descanso para atender a la población más vulnerable, rescatar a personas atrapadas y distribuir ayuda humanitaria.

Los hospitales han activado protocolos especiales para atender lesiones y enfermedades relacionadas con el desastre, mientras que las organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios colaboran en la distribución de alimentos, agua y material de emergencia.

El futuro de los ciclones: ¿estamos preparados?

La experiencia de Milton y otros grandes huracanes recientes ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar la resiliencia urbana y la adaptación a eventos extremos. Urbanistas y científicos insisten en la importancia de:

Actualizar los códigos de construcción para resistir vientos extremos.

Mejorar los sistemas de drenaje urbano.

Ampliar los sistemas de alerta temprana y simulacros comunitarios.

Curiosidades científicas sobre los huracanes

La ciencia de los huracanes está llena de datos sorprendentes: