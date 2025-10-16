Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en la Venezuela chavista

Parece que la cosa va en serio.

El régimen chavista de Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de liderar el Cartel de los Soles y facilitar el narcotráfico hacia territorio estadounidense durante más de una década, enfrenta una escalada sin precedentes de presión por parte de Washington.

En marzo de 2020, Maduro fue formalmente acusado de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas automáticas, lo que derivó en agosto de 2025 en el duplicamiento de la recompensa ofrecida por el Departamento de Estado a 50 millones de dólares por información que lleve a su captura y condena.

Esta medida, impulsada por Donald Trump, se enmarca en una ofensiva más amplia que incluye la autorización de operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, sanciones renovadas y acusaciones de fraude electoral, todo ello en respuesta a las denuncias de torturas sistemáticas y represión brutal contra opositores, intensificando el aislamiento internacional del torturador régimen chavista.

