México frustra un complot iraní, con apoyo chavista, para asesinar a la embajadora israelí en el DF

La calma en el ámbito diplomático de la Ciudad de México se vio alterada este verano con la noticia de un plan para asesinar a la embajadora israelí, Einat Kranz-Neiger.

Este complot, atribuido a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, fue frustrado gracias a la intervención de las agencias de seguridad mexicanas, tal como confirmaron fuentes de inteligencia y la propia embajada israelí.

Este caso, que permaneció bajo un velo de secreto durante varios meses, resalta la creciente actividad del terrorismo iraní en América Latina y las conexiones entre redes iraníes y grupos afines al chavismo.

El operativo fue diseñado a finales de 2024 y se puso en marcha durante la primera mitad de 2025. Según los informes de inteligencia, la Unidad 11000 de la Fuerza Quds, especializada en operaciones encubiertas fuera del territorio iraní, lideró el complot desde Teherán. El reclutamiento de agentes se realizó en Latinoamérica, especialmente desde la embajada iraní en Venezuela, un punto clave donde se cruzan los intereses iraníes y chavistas.

Un agente iraní logró captar colaboradores en Venezuela y luego regresó a Teherán para supervisar el desarrollo del atentado.

El plan fue detectado y desactivado gracias a una colaboración con agencias internacionales de inteligencia, aunque los detalles operativos se mantienen confidenciales por razones de seguridad.

Funcionarios estadounidenses han confirmado que el riesgo fue neutralizado y enfatizaron que no hay una amenaza inminente; sin embargo, la embajada israelí ha reforzado sus medidas preventivas en su sede del DF.

La embajadora Einat Kranz-Neiger reconoció públicamente el intento de atentado y expresó su agradecimiento hacia los organismos mexicanos: «Estamos agradecidos con los organismos de seguridad de México que ayudaron a desbaratar este ataque. Sabemos que detrás de estas intenciones está Irán, las guardias revolucionarias de Irán».

El papel del chavismo y los vínculos de Irán en la región

La relación entre Irán y el chavismo no es algo reciente. Durante años, Venezuela ha sido un puente para que Irán expanda su influencia en Latinoamérica. La embajada iraní en Caracas se ha convertido en un centro neurálgico para la Fuerza Quds, facilitando reclutamiento, logística y cobertura diplomática para sus operativos.

Esta relación incluye acuerdos energéticos, cooperación militar y respaldo político en foros internacionales.

Analistas subrayan que Irán busca ampliar su influencia más allá del Medio Oriente, utilizando aliados ideológicos como el chavismo para establecer redes logísticas y financieras.

En los últimos diez años, se han documentado numerosos intentos de atentados e incursiones encubiertas con origen iraní en Argentina, Colombia y Brasil, además del caso mexicano. Su objetivo: atacar intereses israelíes y estadounidenses, así como disidentes al régimen iraní.

El terrorismo iraní en América Latina: una amenaza latente

La operación frustrada en México es solo uno más dentro de una larga lista de ataques globales atribuidos a Irán y sus aliados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha advertido sobre la capacidad operativa que tiene la Guardia Revolucionaria en países donde tienen presencia diplomática e influencias regionales.

Dos atentados anteriores en Argentina (1992 y 1994) contra la embajada israelí y AMIA evidencian el alcance real de las redes iraníes en esta parte del mundo.

Fuentes estadounidenses han señalado que dicha red sigue activa y preparada para ejecutar ataques, especialmente en naciones con vínculos estrechos al chavismo o donde las instituciones son débiles.

La embajadora israelí en México enfatizó: «La actividad de Irán en América Latina no es nueva; hemos tenido dos ataques en Argentina. Tienen presencia activa en muchas partes del mundo».

Contexto internacional y evolución del conflicto

El intento de asesinato ocurre en un marco marcado por una creciente tensión entre Israel e Irán. En abril de 2024, un ataque israelí contra una instalación diplomática iraní en Damasco resultó fatal para altos mandos de la Guardia Revolucionaria, lo que provocó una respuesta contundente por parte de Teherán mediante misiles y drones dirigidos hacia territorio israelí. Un año después, Israel bombardeó instalaciones dentro de Irán dejando más mil muertos, contando con el apoyo activo Estados Unidos como aliado.

La escalada regional refleja cómo este conflicto se extiende hasta América Latina, donde Irán busca atacar intereses israelíes y estadounidenses fuera del territorio nacional.

La cooperación internacional entre México, Estados Unidos e Israel fue crucial para desactivar el atentado e incrementar las medidas de seguridad diplomáticas.

Reacciones oficiales y futuro de la seguridad diplomática

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han emitido ningún pronunciamiento oficial ni han confirmado detalles sobre el operativo. La embajada israelí junto con fuentes estadounidenses insisten sobre la veracidad del complot mientras reconocen el accionar eficaz de los servicios secretos mexicanos. La misión iraní ante Naciones Unidas ha preferido no hacer comentarios sobre este asunto.

El gobierno mexicano ha incrementado las medidas protectoras alrededor de la embajada israelí mientras mantiene colaboración con agencias internacionales.

Israel ha expresado públicamente su agradecimiento hacia México por su colaboración e insistido sobre la necesidad imperiosa “de trabajar incansablemente para frustrar las amenazas terroristas provenientes de Irán contra los intereses israelíes y judíos a nivel mundial”.

La presencia iraní junto a sus alianzas regionales —especialmente con el chavismo— sigue representando desafíos significativos para mantener la seguridad diplomática así como estabilidad regional dentro de América Latina. Aunque el caso mexicano ha sido resuelto por ahora, sirve como recordatorio sobre cuán vulnerables pueden ser los intereses extranjeros frente a redes transnacionales dedicadas al terrorismo y espionaje.

El resultado final reafirma que contar con cooperación internacional efectiva junto a una vigilancia estratégica son elementos clave para proteger nuestra región ante amenazas que trascienden fronteras e ideologías políticas.