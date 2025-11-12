En el panorama en rápida evolución de la manufactura moderna, la capacidad de combinar la innovación técnica con estrategias operativas sostenibles se ha convertido en un factor determinante de la competitividad industrial. Las cadenas de suministro globales exigen una optimización continua, mientras que las presiones ambientales y económicas obligan a las industrias a adoptar sistemas de producción más inteligentes, limpios y resilientes. Los profesionales capaces de navegar en esta compleja intersección entre tecnología, eficiencia y sostenibilidad son esenciales para impulsar la excelencia manufacturera a nivel internacional.

Jorge Andrés Jaramillo Silva encarna esta nueva generación de liderazgo en ingeniería. Ingeniero Industrial y de Sistemas nacido en México, con más de quince años de experiencia, el Sr. Jaramillo ha construido una carrera internacional dedicada a la optimización de procesos, el desarrollo de nuevos productos y la transformación industrial a gran escala. Obtuvo su título de Ingeniero Industrial y de Sistemas en CETYS Universidad de Tijuana, formación que posteriormente fue evaluada como equivalente a un Bachelor of Science en Ingeniería Industrial en los Estados Unidos. Su trayectoria profesional ha abarcado múltiples países y corporaciones multinacionales de primer nivel, incluidas Ontex y Reckitt, donde ha impulsado de manera constante la innovación, la eficiencia y el crecimiento sostenible.

La carrera del Sr. Jaramillo comenzó en Diamond Electronics, donde desempeñó un papel fundamental en la introducción de nuevos productos y la ingeniería de procesos de producción, liderando equipos multidisciplinarios para transferir y escalar líneas de manufactura de forma eficiente. Su habilidad para integrar diseño, proceso y operaciones lo posicionó rápidamente en roles de liderazgo dentro de organizaciones globales. En Ontex, una empresa líder del sector de bienes de consumo, dirigió el desarrollo de productos y materias primas, conectando la ingeniería con el marketing para transformar las necesidades del cliente en características de producto de alto rendimiento. Sus esfuerzos fortalecieron el control de costos, la capacidad de los proveedores y la confiabilidad de los productos, estableciendo sólidos vínculos en la cadena de suministro entre México y Estados Unidos.

Sus contribuciones más transformadoras han surgido en Reckitt, una de las compañías líderes mundiales en salud e higiene. Como Gerente de Desarrollo de Nuevos Productos (NPD Manager), primero en Tijuana y luego en Estados Unidos, lideró equipos multifuncionales en proyectos de mejora de procesos y expansión de capacidad que generaron más de un millón de dólares anuales en ahorros. Al estandarizar estructuras de gobernanza de proyectos e implementar sistemas de manufactura esbelta (lean manufacturing), redujo el desperdicio, mejoró la eficiencia energética y optimizó el uso de recursos, logrando beneficios económicos y ambientales medibles. Su liderazgo también se extendió a la planificación de inversiones de capital, la evaluación de capacidad de planta y la digitalización de sistemas maestros de datos, fortaleciendo la comunicación entre las áreas de producción, compras y logística.

Las certificaciones profesionales del Sr. Jaramillo en Gestión de Proyectos, Planificación Avanzada de la Calidad del Producto (APQP), Análisis de Modo y Efecto de Fallas (FMEA), Control Estadístico de Procesos (SPC) y Validación de Procesos reflejan un profundo compromiso con el rigor técnico y la mejora continua. Estas credenciales, combinadas con su enfoque basado en datos y su visión gerencial, le permiten liderar equipos que no solo cumplen con los objetivos operativos, sino que también elevan la cultura organizacional hacia la excelencia y la sostenibilidad.

El impacto de su trabajo trasciende los límites corporativos. Al promover la optimización de procesos y la sostenibilidad en la manufactura, el Sr. Jaramillo contribuye directamente a las prioridades sociales más amplias, incluidas la gestión ambiental y la resiliencia industrial. Su experiencia resulta especialmente relevante para los esfuerzos actuales de los Estados Unidos por fortalecer la manufactura nacional y acelerar la transición hacia sistemas de producción sostenibles y energéticamente eficientes. A través de su experiencia en la sistematización de operaciones, la reducción de desperdicios y la mejora de la agilidad de la cadena de suministro, apoya los objetivos del país en materia de crecimiento económico, avance tecnológico y autosuficiencia competitiva.

En una economía global que valora cada vez más la sostenibilidad y la precisión, profesionales como Jorge Jaramillo ejemplifican la síntesis entre innovación en ingeniería y visión de liderazgo. Su capacidad para transformar sistemas de manufactura complejos en operaciones eficientes, adaptables y ambientalmente responsables subraya el papel esencial de los ingenieros industriales en la construcción de un futuro industrial resiliente y competitivo para América del Norte.