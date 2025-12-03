Trump da un portazo en lo morros a Maduro: rechaza las demandas del dictador y le da una semana para abandonar Venezuela

La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha llegado a un punto álgido.

En una breve llamada telefónica la semana pasada, Donald Trump lanzó un mensaje directo a Nicolás Maduro: debe abandonar el país en una semana o afrontar las consecuencias de su permanencia.

No se trató de un diálogo diplomático habitual, sino de un claro ultimátum.

Trump desestimó sin contemplaciones todas las exigencias que Maduro presentó, desde la inmunidad internacional hasta la conservación del control sobre las fuerzas armadas. El mensaje del presidente estadounidense fue explícito: «Puedes salvarte a ti y a los tuyos, pero debes marcharte ya«.

La conversación, que no superó los quince minutos y fue facilitada por Brasil, Qatar y Turquía, evidenció la profunda brecha entre ambos líderes. Maduro solicitó garantías legales internacionales, el levantamiento total de las sanciones estadounidenses y mantener su poder sobre el ejército.

Washington rechazó cada uno de esos puntos. La respuesta de Trump fue clara: debía entregar el poder de inmediato y salir de Venezuela antes del viernes 29 de noviembre. Cuando ese plazo expiró sin que Maduro diera un paso atrás, la administración estadounidense tomó medidas. El sábado, Trump declaró que el espacio aéreo venezolano estaba «cerrado en su totalidad«, una decisión que en Caracas se ha interpretado como un posible preludio a una operación militar. Aerolíneas como Iberia cancelaron sin demora sus vuelos hacia Venezuela.

A pesar de esto, Maduro no ha retrocedido. Al contrario, ha respondido con desafío, asegurando que «los venezolanos no nos achicopalamos« ante las amenazas provenientes de EE.UU. Sin embargo, lo cierto es que la presión sobre el régimen chavista se intensifica cada día más. Washington ha lanzado una campaña militar sin precedentes en el Caribe, destruyendo embarcaciones que considera ligadas al narcotráfico operado por el gobierno. Apenas hace unos días, el Departamento de Estado clasificó formalmente al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera, colocando a Maduro, al ministro del Interior Diosdado Cabello y al ministro de Defensa Vladimir Padrino López en la misma categoría legal que los líderes de Al Qaeda e ISIS. Esta designación brinda a Trump un respaldo legal para llevar a cabo acciones militares sin requerir aprobación adicional del Congreso.

Esta calificación terrorista es solo la punta del iceberg dentro de una estrategia más ambiciosa. Estados Unidos ha incrementado simultáneamente la presión diplomática, económica y militar sobre Venezuela. Las sanciones se han endurecido considerablemente y las operaciones navales se han intensificado notablemente. El cerco se estrecha cada vez más mientras la comunidad internacional observa con creciente atención lo que ocurre en Caracas.

En medio de este clima tenso surge un acontecimiento simbólico pero relevante: María Corina Machado, principal figura opositora venezolana, ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. El Comité Noruego reconoció su «incansable labor en pro de los derechos democráticos del pueblo venezolano« así como su lucha por lograr una «transición justa y pacífica« desde la dictadura hacia un sistema democrático. Este premio llega en un momento crítico para Machado, quien permanece escondida en Venezuela debido a una orden de arresto que le impide vivir abiertamente. Ha decidido no exiliarse ni abandonar su país y continúa liderando la oposición desde las sombras.

Para Machado, este Nobel trasciende lo personal; es un reconocimiento internacional a la lucha por la democracia en Venezuela justo cuando la presión sobre Maduro alcanza niveles históricos. La opositora ha afirmado que este galardón representa «un logro para toda la sociedad», interpretándolo como un impulso para «conquistar la libertad». En una charla telefónica con Edmundo González Urrutia, líder opositor en el exilio en España, Machado expresó su convicción acerca de que este premio simboliza una oportunidad histórica: «Ha llegado en el momento preciso», sugiriendo que finalmente la comunidad internacional está tomando medidas contra lo que califica como «una estructura criminal narcoterrorista».

El timing del Nobel no es casualidad alguna. Aunque Machado recibió el premio en octubre, su relevancia se amplifica ahora cuando las presiones internacionales sobre Maduro son más intensas que nunca. El Comité Noruego enfatizó que Machado ha demostrado que «los instrumentos democráticos son también herramientas para lograr la paz», un mensaje potente que resuena con fuerza en Washington. Trump y su equipo ven en ella un símbolo legítimo democrático y un contrapeso moral frente al régimen chavista. Mientras Maduro desoye el ultimátum estadounidense, Machado emerge como esa alternativa preferida por la comunidad internacional.

La situación dentro del país sudamericano es extremadamente delicada. Maduro enfrenta ahora un dilema complicado sin soluciones fáciles a la vista: si decide irse, pierde todo; si permanece, corre el riesgo de ser sometido a una intervención militar estadounidense inminente. Trump ha sido claro al señalar que no hay lugar para negociaciones respecto a los términos fundamentales; no hay espacio para compromisos posibles. La administración estadounidense ha cerrado todas las salidas menos una: el exilio. Y hasta ahora, Maduro se muestra reacio a tomarla.

La comunidad internacional sigue atenta al desarrollo de los acontecimientos. Colombia ha denunciado el cierre del espacio aéreo como una violación del derecho internacional; mientras tanto, tanto Brasil como Qatar, mediadores durante esa llamada crucial, adoptan posturas más cautelosas ante esta crisis creciente. La Unión Europea, por su parte, ha celebrado el Nobel otorgado a Machado como un reconocimiento significativo hacia la lucha democrática venezolana. Todo indica que los próximos días serán determinantes: ¿Intentará Trump adoptar medidas más agresivas? ¿Buscará Maduro alguna salida negociada? ¿Aprovechará la oposición este tiempo propicio para acelerar cambios internos?

Lo evidente es que el régimen chavista enfrenta uno de sus desafíos más serios hasta ahora. La presión es múltiple: militarmente hablando, económicamente e incluso moralmente hablando también está bajo asedio. Mientras Maduro se aferra al poder desde Caracas, María Corina Machado—galardonada con el Nobel desde su clandestinidad—se erige como símbolo esperanzador de una Venezuela diferente; una donde prevalezca la democracia y donde Trump parece dispuesto a intervenir para hacerla realidad aunque sea mediante métodos drásticos.