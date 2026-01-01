María Corina Machado fija 2026 como año decisivo para la libertad venezolana

Los dirigentes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia coincidieron en que 2026 marcará la consolidación de la libertad en Venezuela y reiteraron su compromiso con la campaña emprendida tras denunciar lo que describen como fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, difundió un mensaje de fin de año en la red social X acompañado de un video junto a González Urrutia, en el que afirma que “2026 será el año en que nuestra libertad tome forma” y que, pese a los constantes retos, se han logrado avances significativos durante 2025 que acercan a la nación a sus metas.

En el video, Machado señaló que la lucha diaria trae nuevos desafíos, pero sostuvo que los avances de este año permiten vislumbrar una victoria próxima. Por su parte, González Urrutia afirmó que Venezuela tiene un sendero viable, realista y democrático que requiere disciplina, perseverancia y esfuerzo colectivo. Añadió que, si bien el camino demanda paciencia y confianza mutua, es firme y será recorrido con la certeza de que el país puede cambiar para mejor.

Tanto Machado como González Urrutia permanecen fuera de Venezuela.

González Urrutia se encuentra exiliado en España desde septiembre del año pasado, tras denunciar una persecución vinculada a los comicios de 2024, cuando fue proclamado Maduro.