Trump y Petro ‘rompen el hielo’ tras la caída de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, mantuvieron este miércoles una conversación telefónica de casi una hora centrada en dos temas clave: la lucha contra el narcotráfico en la región y el incierto futuro político de Venezuela, tras la reciente captura de Nicolás Maduro, quien enfrenta en Nueva York una serie de cargos por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

La llamada —descrita por voces de ambos gobiernos como “franca pero constructiva”— marca un punto de inflexión tras semanas de tensión diplomática entre Washington y Bogotá. Según fuentes de la Casa Blanca, el diálogo fue solicitado por Petro en un intento de reencauzar las relaciones bilaterales, golpeadas por las declaraciones incendiarias de Trump días atrás, cuando el mandatario estadounidense calificó al presidente colombiano de “hombre enfermo” y lo acusó de “proteger fábricas de cocaína”.

Trump busca “reiniciar” la relación

En su primera declaración pública tras la conversación, Trump la calificó de “positiva” y “oportuna”, subrayando que el intercambio de ideas con Petro “abre una nueva etapa de cooperación”.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otras diferencias que hemos tenido”, afirmó el presidente estadounidense, antes de anunciar que ambos mandatarios planean reunirse próximamente en la Casa Blanca .

El secretario de Estado, Marco Rubio , y el canciller colombiano trabajan ya en los detalles logísticos de lo que podría convertirse en la primera cumbre bilateral del periodo Trump 2.0 , prevista para finales de febrero en Washington.

Petro redefine su postura sobre Venezuela

El presidente colombiano, por su parte, aseguró que la conversación fue “respetuosa y necesaria para superar desconfianzas”. Indicó que el diálogo con Trump se centró en la necesidad de coordinar políticas regionales contra el narcotráfico “sin criminalizar al campesinado” y en abordar de forma conjunta la transición política en Venezuela, país que atraviesa un escenario convulso tras la detención de Maduro.

«Colombia y Venezuela comparten una frontera viva, y lo que allí ocurre afecta directamente nuestra seguridad y economía. Hablamos con claridad sobre eso», declaró Petro.

El mandatario colombiano también aprovechó la ocasión para desmarcarse de Caracas, recordando que su gobierno no intervino en la caída de Maduro pero sí ha insistido en “una salida democrática que respeta la voluntad del pueblo venezolano”.

De los insultos al acercamiento

La conversación de este miércoles resulta particularmente significativa por su contexto: apenas una semana atrás, Trump había lanzado duras acusaciones contra Petro durante una conferencia de prensa a bordo del Air Force One, desatando una tormenta diplomática y críticas desde distintos sectores políticos en Colombia.

Sin embargo, el tono en la Casa de Nariño ha cambiado. Fuentes cercanas al gobierno colombiano indicaron que Petro considera “esencial” mantener un canal abierto con la administración Trump para proteger los intereses económicos y de seguridad del país.

Mirando hacia Washington

Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de “dejar atrás los malentendidos” y abrir una nueva fase de cooperación que combine lucha antidrogas, defensa ambiental y estabilidad regional . Si la reunión de Washington se concreta, podría marcar el inicio de un nuevo eje de diálogo hemisférico , con un papel predominante para Colombia en el reordenamiento político del continente tras la caída del régimen de Maduro.

Fuentes diplomáticas apuntan que la conversación podría tener repercusiones más amplias, incluso en las relaciones de Estados Unidos con Brasil y México, en un escenario regional que busca reacomodarse ante la reconfiguración de poder que sigue a la desaparición del chavismo como fuerza dominante en Caracas.