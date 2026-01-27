Julio Martínez, el pagador de Zapatero, negociaba con la Venezuela chavista y ocultaba más de 300.000 euros en efectivo

Julio Martínez se ha convertido en un personaje central en la polémica del caso Plus Ultra.

La Policía lo detuvo en diciembre de 2025 en Madrid, donde encontraron entre 300.000 y 400.000 euros en efectivo.

Detalla El Mundo que, según él, ese dinero proviene de la venta de un inmueble que no declaró a Hacienda y de transacciones familiares. Rechaza cualquier indicio de origen ilícito.

Frente a la UDEF, se limitó a ofrecer esa explicación.

Optó por guardar silencio sobre otros asuntos hasta que se levante el secreto del sumario. Fuentes cercanas subrayan su implicación real con Plus Ultra, una aerolínea con capital venezolano que recibió un rescate de 53 millones públicos durante la pandemia.

El papel crucial en Venezuela

Plus Ultra contrató a Martínez hace seis años para actuar como intermediario con altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Su labor consistía en resolver problemas operativos como aduanas y suministro de repuestos para aviones, lo que le reportó alrededor de 500.000 euros.

Tanto él como la empresa aseguran no haber tenido conocimiento previo sobre su detención. Además, niegan haber influido en el rescate llevado a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Martínez se presenta como asesor. Reconoce haber realizado gestiones, aunque no negocios en el país actualmente bajo la dirección de Delcy Rodríguez, tras la detención de Maduro por parte de EE.UU.

Pagos a Zapatero y las sombras del rescate

Durante años, Martínez abonó a José Luis Rodríguez Zapatero por consultorías globales, utilizando su empresa Análisis Relevante, creada en 2020. El propio Zapatero confirma que estos servicios se prestaron antes de la pandemia y fueron declarados como actividades autónomas.

El ex presidente aclara su patrimonio: un solar en Madrid y un bungalow en Lanzarote, además, vive alquilado. Niega poseer cuentas en el extranjero o haber recibido presiones relacionadas con el rescate. Califica las acusaciones como deplorables falsedades.

Las acusaciones provienen de José Luis Ábalos y Víctor de Aldama:

El exministro asegura haber encontrado un expediente sobre Plus Ultra durante un Consejo de Ministros. Afirma que fue impulsado por Sánchez, mientras que Saura culpó a Zapatero, ambos lo desmienten. Sin embargo, el hijo de Ábalos también ha señalado al expresidente.

Por su parte, el comisionista menciona que Koldo García habló sobre unos 10 millones en Panamá como contraprestación; sin embargo, este último guarda silencio al respecto

Defendiendo su experiencia, Zapatero menciona sus más de 100 viajes a 90 países, participando en conferencias y escribiendo sobre diversos temas. En breve comparecerá ante el Senado.

Préstamos cuestionables y blanqueo

El Juzgado 15 de Madrid está investigando posibles delitos de blanqueo. Directivos como Julio Martínez Sola y Roberto Roselli están bajo medidas cautelares pero en libertad. Por su parte, Martínez niega tener vínculos con las irregularidades.

El núcleo del asunto parece estar relacionado con préstamos otorgados por Simon Leendert Verhoeven, quien está siendo investigado tanto en Suiza como en Francia por lavado vinculado al dinero venezolano.

En cuanto a las operaciones investigadas, destacan:

Un préstamo de 450.000 euros proveniente de Valerian Corporation (Gibraltar, 2021).

proveniente de (Gibraltar, 2021). Otro por valor de 500.000 dólares desde Wailea Invest (Reino Unido).

desde (Reino Unido). Y uno similar desde Allpa Wira (Reino Unido).

Los préstamos tienen un interés del 9% y una comisión del 2%. La Policía sospecha que estos fondos son ilegales y tienen origen venezolano. En aquel momento, la situación financiera de Plus Ultra era crítica.

¿Qué rumbo tomará el caso?

La investigación continúa bajo secreto judicial mientras se analiza el material intervenido. A pesar del revuelo, Martínez expresa su sorpresa ante su arresto y niega cualquier relación con esas empresas offshore.

Este escándalo afecta al PSOE: los cuestionamientos sobre un rescate controvertido y vínculos con el chavismo vuelven al debate público. Las sombras que rodean a Zapatero, desde sus conexiones con Delcy Rodríguez hasta este amigo cercano, son cada vez más inquietantes y Pedro Sánchez ha optado por tomar distancia.

Los amigos más cercanos defienden sus servicios como legítimos; sin embargo, los billetes no declarados y las mediaciones con Maduro generan desconfianza creciente. Será el sumario quien determine si hay más elementos que esclarecer.