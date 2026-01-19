El chavismo financia la red de abogados que rodea a Zapatero a través de estructuras offshore en Hong Kong

José Luis Rodríguez Zapatero ha ido tejiendo, a lo largo de los años, una intrincada red de influencias que se extiende más allá de los límites españoles. Lo que empezó como una presencia política en Venezuela ha evolucionado hacia un entramado de relaciones empresariales, asesorías legales y estructuras societarias, donde la procedencia de la financiación genera serias inquietudes entre las autoridades tanto españolas como estadounidenses.

Vozpópuli ha destapado las investigaciones judiciales en curso en España, junto con las labores de inteligencia de Estados Unidos, que ponen al descubierto un patrón operativo que utiliza sofisticados mecanismos financieros para trasladar recursos del régimen de Nicolás Maduro a estructuras legales asociadas o controladas por el exmandatario español.

La Fiscalía Anticorrupción española ha iniciado diligencias bajo la dirección del Tribunal Supremo y con el respaldo de la Guardia Civil, enfocándose en cómo fondos originados en Venezuela han llegado a través de canales internacionales a diversas estructuras empresariales y profesionales donde Zapatero tiene conexiones directas o indirectas. Lo que resulta especialmente alarmante es que estas operaciones no son meras transacciones convencionales; emplean vías de financiación opacas mediante jurisdicciones con alto secreto financiero, como Hong Kong, donde se han detectado fondos que luego se dirigen a la red de abogados y asesores que rodean al ex presidente.

De mediador político a intermediario financiero

En su etapa como presidente del Gobierno, Zapatero mantuvo una relación estratégica con Venezuela. Sin embargo, tras dejar Moncloa, esa relación se intensificó notablemente, convirtiéndose en algo más allá de la diplomacia clásica. Según las indagaciones realizadas, el expresidente realizó al menos una decena de viajes al país caribeño en los últimos diez años, especialmente desde 2016, coincidiendo con el agravamiento de la crisis política y económica en Venezuela. Estos desplazamientos no fueron simples visitas protocolarias; implicaron encuentros directos con Nicolás Maduro y figuras clave del gobierno chavista, como Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta.

Lo que distingue esta relación es su dimensión económica. Mientras Zapatero se presentaba públicamente como mediador en procesos electorales y negociaciones políticas, al mismo tiempo estaba tejiendo una red empresarial que canalizaba recursos venezolanos hacia España. El empresario Víctor de Aldama, quien ha colaborado con las investigaciones, reveló haber trasladado al expresidente en su avión privado desde Caracas a Santo Domingo, capital dominicana. Estas operaciones parecen combinar mediación política con transacciones financieras. Todo esto coincide con un notable aumento patrimonial tanto del ex presidente como de su entorno familiar desde 2014.

La red de abogados y las estructuras opacas

Uno de los elementos más preocupantes en esta investigación es la identificación de una red de abogados y asesores legales que actúan como intermediarios en operaciones financieras cuya procedencia es dudosa. Estos profesionales no solo ofrecen asesoría legal convencional; aparentemente participan también en la estructuración de operaciones destinadas a integrar fondos cuestionables dentro del sistema financiero español y europeo.

Las autoridades estadounidenses, a través de la DEA y otros organismos especializados, han documentado cómo fondos obtenidos mediante actividades ilícitas en Venezuela—incluyendo narcotráfico y corrupción—han sido blanqueados usando sistemas financieros internacionales, sociedades interpuestas y testaferros.

El uso de jurisdicciones como Hong Kong para canalizar estos fondos responde a un patrón conocido en casos de blanqueo capitales. Este enclave ofrece un nivel elevado de secreto financiero que permite ocultar los orígenes reales del dinero durante el tiempo suficiente para integrarlo en el sistema financiero global.

Una vez que estos fondos desembarcan en España mediante estas estructuras opacas, se distribuyen hacia diferentes destinos: algunos van a empresas vinculadas a la familia Zapatero; otros alimentan la red legal que lo rodea; mientras que otros fluyen hacia operaciones empresariales aparentemente legítimas pero que realmente sirven para integrar capitales ilícitos.

El caso Plus Ultra y las conexiones comprometidas

La investigación relacionada con la aerolínea Plus Ultra ilustra cómo operan estas estructuras. En 2021, esta compañía recibió un rescate por parte del Gobierno de Pedro Sánchez por un monto total de 53 millones de euros, operación que Zapatero habría presionado para su aprobación según declaraciones tanto del exministro José Luis Ábalos como del exasesor de este, Koldo García. Lo importante aquí es que la Fiscalía Anticorrupción está indagando si parte de esos fondos públicos fueron desviados mediante una red internacional dedicada al blanqueo asentada en Francia, Suiza y España.

En el epicentro de esta operación se encuentra Julio Martínez Martínez, un empresario arrestado vinculado a las pesquisas sobre Plus Ultra. Martínez mantenía una relación cercana con Zapatero; sus empresas—en particular Análisis Relevante SL—figuraban entre los principales clientes de Whathefav SL, agencia comunicativa propiedad de las hijas del expresidente: Laura y Alba Zapatero. Si se confirma la implicación de Martínez en actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo capitales, esto sugeriría que alguien involucrado en presuntas actividades criminales realizó pagos a la empresa familiar del ex presidente.