Nicaragua sin urnas: la oposición extinguida y el diseño de Ortega para perpetuarse

La imagen es habitual: banderas rojinegras ondeando, discursos sobre la revolución y un país presentado como asediado por enemigos externos. Sin embargo, este 47 aniversario del sandinismo trajo consigo una novedad. En un reportaje de BBC Mundo titulado qué queda de la oposición dentro de Nicaragua y por qué Ortega quiere abolir las elecciones, el presidente de 80 años afirmó: “Aquí no volverá a haber elecciones”. Este anuncio no fue mero simbolismo: se alinea con un proceso prolongado de desmantelamiento de cualquier forma de competencia política.

Esa declaración se produce en un momento en que el régimen ya ha convertido las urnas en un simple ritual sin riego. La cuestión no es únicamente el cierre de la democracia —algo que ocurrió de facto hace tiempo—, sino la decisión manifiesta de eliminar incluso la fachada electoral y cerrar de forma definitiva la puerta a la alternancia.

Qué queda de oposición dentro de Nicaragua

Para entender por qué Ortega se atreve a descartar las elecciones es suficiente con observar la realidad: dentro del país, la oposición organizada se ha desvanecido. La represión llevada a cabo desde 2018 ha incluido prisión, exilio, anulación de personerías jurídicas y confiscación de propiedades.

Hoy, los relatos recogidos por BBC Mundo muestran un mapa interno que se asemeja más a un desierto político que a un régimen autoritario convencional:

No existen partidos opositores legales con capacidad de acción.

No funcionan organizaciones de la sociedad civil independientes.

Los medios críticos han sido clausurados, perseguidos o forzados al exilio.

La única excepción formal es el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que cuenta con nueve diputados. Sin embargo, la misma oposición lo califica de “parásito” del Frente Sandinista, un instrumento para simular pluralismo sin auténtica legitimidad en el disenso.

Lo que queda son retazos:

Dirigentes locales obligados a firmar su presencia de manera regular en las comisarías.

Activistas bajo vigilancia constante, detenidos y liberados de forma intermitente.

Redes de resistencia que operan con extrema cautela y sin poder de convocatoria.

La capacidad de movilizar el descontento social desde el interior prácticamente ha desaparecido. Las estructuras visibles de protesta —sindicatos, movimientos estudiantiles y organizaciones campesinas— han sido desarticuladas o cooptadas. La política interna se mueve bajo una lógica de miedo: cualquier intento de organización se interpreta como conspiración y se castiga severamente.

Mientras tanto, la oposición activa se ha reubicado en el exterior:

Plataformas en el exilio, con sedes en Costa Rica, Estados Unidos y España, coordinan discursos y estrategias.

Partidos como Ciudadanos por la Libertad consolidan estructuras en el extranjero, conscientes de que no existe posibilidad de competir en elecciones bajo el sistema actual.

consolidan estructuras en el extranjero, conscientes de que no existe posibilidad de competir en elecciones bajo el sistema actual. Figuras como Félix Maradiaga están creando nuevas siglas centradas en la presión internacional y la preparación para un eventual cambio de régimen.

La política se desarrolla en el exterior; dentro, la ciudadanía transita entre el silencio, la lucha económica y una resistencia de baja intensidad que evita el enfrentamiento directo con un aparato represivo perfectamente aceitado.

Por qué Ortega quiere abolir las elecciones

El cambio de Ortega —de falsear elecciones a anhelar su eliminación— responde a una serie de miedos y decisiones que se han ido fortaleciendo en los últimos meses.

Temor a canalizar el rechazo en las urnas Analistas consultados por BBC Mundo indican que el presidente teme que, incluso en unas elecciones manipuladas, el voto se convierta en un medio potente para expresar el descontento acumulado. La legitimidad del sandinismo ha sido gravemente afectada tras años de crisis económica, sanciones, éxodo masivo de jóvenes y un descontento social latente.

Control absoluto de las instituciones Ortega y Rosario Murillo, copresidenta desde la reforma de 2025, dominan: – La Asamblea Nacional. – El Poder Judicial. – La Policía y el aparato de seguridad. – El Consejo Supremo Electoral.

Con esta estructura, las elecciones ya no representaban un riesgo real de derrota. Sin embargo, seguían siendo un terreno de tensión donde la oposición podía intentar articular un relato de fraude, denunciar irregularidades y movilizar presión internacional. Ortega prefiere eliminar ese escenario.

Proyecto de partido único y sucesión familiar Dirigentes opositores en el exilio describen esta estrategia como un paso hacia un sistema de partido único, donde el Frente Sandinista actúa como la única herramienta de poder y la familia Ortega-Murillo se convierte en el núcleo de decisión. La eliminación de elecciones se alinea con dos objetivos principales: – Evitar cualquier alternancia tras 2027. – Gestionar una eventual sucesión en un entorno totalmente controlado, donde la salida de Ortega por razones de salud o edad no abra espacios a disputas reales.

Reforma legal para consolidar el control El presidente ha ordenado a sus parlamentarios preparar “las leyes pertinentes” para erigir un “muro” contra quienes busquen acceder al poder por medio electoral. Esto implica: – Reformas constitucionales adicionales que desnaturalicen el sufragio. – Normativas que consideren como “golpistas” o “vendepatrias” a aquellos que promuevan el camino electoral. – Posible suspensión indefinida de las elecciones previstas para noviembre de 2027.

Narrativa defensiva frente a Estados Unidos Ortega justifica la medida como una defensa ante partidos “impuestos por los yanquis” y el “somocismo”. Tal discurso busca legitimar el cierre democrático como un ejercicio de soberanía, aunque en la práctica deja a Nicaragua sin recursos internos para cambiar su gobierno.

Antecedentes: de la reforma constitucional al cierre de la urna

El anuncio sobre el fin de las elecciones no es un acontecimiento aislado. Es el último eslabón de una cadena de transformaciones:

Desde 2007, Ortega ha encadenado victorias electorales cuestionables, reformas constitucionales y control sobre el árbitro electoral.

En 2021, una oleada de detenciones de aspirantes presidenciales y la cancelación de partidos críticos eliminó de facto la competencia.

En 2025, la nueva Constitución instauró la copresidencia hombre-mujer y amplió el mandato, consolidando aún más el poder de la familia Ortega-Murillo.

Desde ese momento, cualquier elección se planteaba como un mero trámite sin pluralismo. Ahora, el propio trámite está en entredicho.

Aún no ha sido emitido un texto jurídico claro que formalice la abolición. No obstante, el mensaje político es inequívoco: la vía electoral deja de ser una opción, incluso teórica. El régimen apuesta por un modelo de continuidad indefinida, apoyado en una legitimidad construida sobre el control interno y la capacidad de resistir sanciones y presiones externas.

Cómo puede evolucionar la oposición en un país sin elecciones

Aunque la oposición interna se haya casi desvanecido, esto no significa que la política haya llegado a su fin. Más bien, se ha reubicado y está redefiniendo sus herramientas.

A corto plazo, las líneas de acción más probables serían:

Internacionalizar la disputa

Los grupos en el exilio apuestan por:

– Sanciones financieras más específicas contra el círculo de poder sandinista.

– Denuncias ante organismos como la ONU y la OEA por violaciones de derechos humanos.

– Intentos de que se desconozca la legitimidad del régimen en foros regionales.

Conectar el exilio con la resistencia interna

La clave radica en reconstruir un “cordón umbilical” entre los activistas dentro del país y las estructuras políticas en el exterior. Esta conexión es frágil debido a:

– El miedo presente.

– La dispersión de liderazgos en el exilio.

– La falta de una estrategia de unidad creíble.

Explorar soluciones negociadas

Diversos sondeos indican que una amplia mayoría de nicaragüenses apoyaría una negociación con la dictadura, con respaldo internacional, para abrir las puertas al cambio.

El reto consiste en que la oposición, fragmentada y sin peso en el interior, tenga la capacidad de representarse y no como un mosaico de siglas débiles.

Preparar escenarios de sucesión y crisis

Dada la salud deteriorada de Ortega y una economía tensionada por sanciones y fuga de talento, los analistas consideran probable una crisis de sucesión en los próximos años.

Sin elecciones, esa crisis puede no tener una salida institucional clara. El riesgo podría ser un ajuste interno dentro del régimen o un estallido social sin cauces de representación política.

En este contexto, la gran incógnita es si la oposición será capaz de pasar de la reacción a una estrategia planificada. La eliminación de elecciones expone la esencia del régimen, pero también obliga a repensar la forma de hacer política en un país donde el acto de votar ha dejado de ser incluso una quimera.

Un país sin urnas y con mucha memoria

Nicaragua se adentra en una etapa sin precedentes: un Estado que ni siquiera necesita simular elecciones, pero que sigue cargando con una sociedad que ha soportado insurrecciones, transiciones y frustraciones democráticas. La oposición está fuera, el miedo persiste dentro y el reloj de la sucesión avanza. En este cruce, la afirmación de Ortega —“aquí no volverá a haber elecciones”— podría resultar menos concluyente de lo que él desea, porque incluso los regímenes más cerrados dependen, tarde o temprano, de lo que piensan y hacen las personas a las que intentan silenciar.