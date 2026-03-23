Trump congela la subasta de citgo: el tesoro frena a los acreedores para auditar la «Gestión Medina»

El Tesoro impone una tregua y bloquea el avance de los acreedores

En una decisión de alto impacto este 18 de marzo de 2026, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido una extensión de «último minuto» a la licencia que protege a PDV Holding (matriz de CITGO). Con esta firma, el presidente Donald Trump detiene el reloj de la subasta judicial en Delaware, otorgando un respiro de 90 días que impide a los tenedores de bonos y acreedores industriales tomar el control físico de las refinerías.

Esta prórroga no es un cheque en blanco. Fuentes cercanas a la OFAC confirman que la Casa Blanca ha condicionado esta protección a una revisión exhaustiva de los activos. Washington no permitirá que CITGO sea liquidada a precio de saldo mientras persistan las dudas sobre quién ha custodiado realmente el dinero de los venezolanos en los últimos años.

Pam Bondi ordena investigar el manejo de fondos de la Junta Ad Hoc

La verdadera novedad de esta licencia radica en su trasfondo judicial. La extensión coincide con la recepción de las denuncias presentadas por la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX). La Fiscal General, Pam Bondi, ha solicitado formalmente al Tesoro este margen de maniobra para iniciar una auditoría forense sobre la gestión de Horacio Medina.

Bajo la lupa:

Se investigarán los flujos de caja destinados a gastos legales y asesorías que URVEX califica de «astronómicas y opacas».

Paralización de pagos:

Durante estos tres meses, cualquier movimiento de capital de gran envergadura dentro de CITGO requerirá una autorización especial, limitando el poder de firma de la directiva actual.

Transparencia forzosa:

La administración Trump exige que se presenten libros contables detallados que la gestión anterior habría mantenido en reserva bajo el pretexto de la «seguridad estratégica».

Washington anula la pretensión de Asdrúbal Chávez y el régimen

Mientras el Tesoro protege el activo, también lanza un mensaje demoledor a Miraflores: la prórroga ignora y desconoce por completo la ratificación de Asdrúbal Chávez como directivo. El Departamento de Justicia ha sido tajante al recordar que Chávez es un «delincuente sancionado» y cualquier intento de su parte por intervenir en la operatividad de CITGO será tratado como una violación directa a la seguridad nacional de EE.UU.

Con este movimiento, Trump logra dos objetivos:

Estabiliza el mercado de gasolina:

Evita que la incertidumbre sobre la propiedad de las refinerías dispare los precios en los surtidores estadounidenses.

Atiende el clamor del exilio:

Abre la puerta a que se haga justicia sobre la administración de los activos, separando el trigo de la paja entre quienes dicen defender a Venezuela.

El escenario de junio: ¿Salvación o liquidación definitiva?

Expertos legales en Wall Street advierten que estos 90 días son el último cartucho. Si para junio de 2026 la auditoría de Bondi no arroja un plan de reestructuración sólido que satisfaga a los acreedores y limpie la imagen de la gestión, el Tesoro podría dejar caer la licencia, permitiendo que el juez Leonard Stark proceda con la venta definitiva al mejor postor.

Dato de última hora: Los bonos vinculados a CITGO han reaccionado con volatilidad moderada, mientras los inversores esperan ver si la «limpieza» administrativa prometida por Trump logra salvar la operatividad de la empresa.

Nota de Redacción: Fuentes y Metodología del Reporte

Este informe especial de Periodista Digital se ha elaborado mediante el cruce de datos de tres ejes fundamentales de información oficial al 18 de marzo de 2026:

Documentación de URVEX:

La información relativa a las denuncias contra la gestión de Horacio Medina proviene del dossier técnico y las misivas oficiales enviadas por la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) al despacho de la Fiscal General, Pam Bondi, y a la Casa Blanca. Estos documentos detallan las solicitudes de auditoría forense sobre los gastos operativos de la Junta Ad Hoc.

Registros del Departamento del Tesoro (OFAC):

La nulidad de la pretensión de Asdrúbal Chávez para ejercer mando sobre CITGO se fundamenta en las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Al figurar Chávez en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), cualquier nombramiento emitido desde Caracas carece de validez legal en jurisdicción estadounidense según el marco de sanciones vigente bajo la administración Trump.

Boletines de Licencias Generales: Los datos sobre la prórroga de protección a la matriz de CITGO se basan en las actualizaciones de las Licencias Generales (GL) emitidas por el Tesoro de EE.UU., las cuales establecen los plazos de suspensión de ejecución de embargos por parte de los acreedores y tenedores de bonos.