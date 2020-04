El Gobierno salva a las teles pero se pensará qué hacer con la prensa escrita, incluidos sus amigos de El País: PRISA, La Vanguardia y el Mundo preparan ERTES a su plantilla

El grupo PRISA recorta el sueldo de su cúpula directiva y plantea un ERTE en sus medios para mitigar el impacto económico de la crisis del coronavirus.

La editora de El País, AS, Cinco Días…entre otros, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la decisión adoptada por el consejo de administración pasa por reducir el 20% la compensación de los propios consejeros y un 35% la retribución anual del consejero delegado, Manuel Mirat, y la alta dirección.

Estas medidas se ponen en marcha este mismo martes 31 de marzo de 2020.

Sin embargo, queda por ver dónde y cómo afectará el ERTE.

«Prisa es plenamente consciente de su misión empresarial y de la dimensión social de sus actividades, con las que está firmemente comprometida; como igualmente lo está con las legítimas expectativas e intereses de sus accionistas, clientes y proveedores, que nos siguen prestando su apoyo en estos momentos de particular incertidumbre y exigencia», ha explicado en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Durante el inicio de la pandemia, PRISA ya acordó el aplazamiento de la entrada en vigor del pago en el modelo de la suscripción digital de El País hasta el 1 de mayo, el acceso gratuito en PDF a las ediciones diarias de sus diario generalista, deportivo y económico y el mantenimiento de la producción y oferta radiofónica en todos los formatos disponibles.

Curiosamente, el diario El País, que desde la llegada de Soledad Gallego-Díaz a la dirección había sido amable con Pedro Sánchez, saca un editorial este 1 de abril donde aprieta un poco las tuercas al Ejecutivo. El péndulo del poder se mueve constantemente y la relación medios-Gobierno es una partida de ajedrez donde cada movimiento cuenta para el resultado final.

La necesidad insoslayable de cerrar filas en este momento de extraordinarias dificultades, que, seguramente, solo cambiarán de signo, no de intensidad, una vez que finalice la cuarentena, no puede ser interpretada por el Gobierno como carta blanca para decidir y actuar en absoluta soledad. Menos aún para colocar a la totalidad del país en una expectante situación de espera, despertando entre algunos de los principales agentes sociales un sentimiento de impotencia por el hecho de no ser convocados a contribuir en la búsqueda de soluciones, cada cual desde sus propias responsabilidades y dispuesto a hacerse solidario con las del resto.