Iker Jiménez saca pecho de “suscitar sarpullidos en los medios y en algunos colegas” y exige una disculpa inmediata

Cuando un lejano sábado 15 de febrero de 2020 Iker Jiménez se preguntaba en ‘Cuarto Milenio’ (Cuatro) si «nos están contando toda la verdad» sobre el coronavirus y se aventuraba «a analizarlo con lo que no se cuenta», miles de internautas le atizaron duramente y le tildaron de alarmista y embustero. En dicha entrega, el periodista daba voz al médico Enrique de Vicente, que hablaba de «una crisis sin precedentes que va a continuar y va a tener consecuencias en muchos ámbitos, incluido el financiero»,aunque en España solo había dos infectados por aquel entonces.

Pese a que, dos semanas después, la mayoría de ellos reculó al toparse con la objetividad, «la batalla del coronavirus también pasó factura» al programa, que dejó de emitirse «después de 15 años y por tiempo indefinido», aunque el conductor aclaró que esa circunstancia no influyó en que le «cortaran la oreja»:

«He procurado ser sincero y hemos sido señalados (…) Sería un error pensar que existe una relación, creo yo, entre todo lo que ha pasado en los últimos dos meses y la decisión de la cadena de dejar de emitir Cuatro Milenio”, añadió.

Este video se ha hecho viral. Sorprende al público que se emitiera un lejano 1 de marzo. Quiero añadir que se grabó un 20 de FEBRERO. Ese día había 7 víctimas en Italia.

Don @PabloFuente @doctorgaona @geoestratego y Doctor Camacho estaban en la mesa. pic.twitter.com/gQnJbD8kBN — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 30, 2020

Pero, como en más de una ocasión ha advertido, «somos la conciencia de todos», y el presentador decidió reinventarse en YouTube (con su canal ‘La estirpe de los libres’) para no dejar de serlo y continuar aportando luz y «haciendo un servicio público» en relación al COVID-19; y es que, como ya señaló hace varias semanas, «hay pocos misterios tan grandes en este 2020 como lo que está pasando, como la información y como la honestidad de los que informan».

Después de admitir que se enorgullece de «haber suscitado sarpullidos en algunos medios, en algunos colegas y en algunos compañeros», ha cargado contra los «tertulianos» que «se cachondearon» de él y de quienes «osaban preocuparse» por lo que estaba por venir, así como contra quienes le tacharon de «estar siempre con el fin del mundo»:

«¿Cuándo he dicho yo que era el fin del mundo?», reprende ahora Iker.

Si bien admitió que puede que sea «el mayor ignorante del planeta», sentenció que «nunca sería comparsa de cosas que no son», puesto que hace casi un mes ya se veían «una serie de cosas que provocan incertidumbre» y hacer «como que no pasa nada o reírme de aquellas personas que se preocupan es algo que no voy a hacer y en ningún momento les diré esa sentencia bobalicona de mirar hacia otro lado».

El vasco, cuya máxima es «hablar con libertad y conocimiento técnico», reconoce no entender el motivo por el que quienes se burlaron de los asuntos que abordó hace semanas no se han disculpado a raíz las espinosas imputaciones que derramaron.