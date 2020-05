Resines se pasa por laSexta Noche para exigir por las malas dinero público para los artistas: «Me da igual de dónde lo sacan»

«Esto no es culpa de nadie». Por ‘esto’ el actor Antonio Resines entiende la tragedia del coronavirus que se ha cobrado más de 25.000 muertos (oficiales).

Con una pasmosa frialdad, Resines se ha pasado por laSexta Noche al igual que hiciera Juan Echanove para preguntar ‘qué hay de lo mío’ en torno a las ayudas a la cultura que es lo único que parece preocuparles.

«Esto ha pasado, es una desgracia y ya está. El Estado tiene que poner el dinero sobre la mesa. La Cultura tiene que ser una cuestión de Estado», dijo Resines sin mostrar el menor signo de compasión por las víctimas. Ellos van a lo suyo: a que los españoles sigan poniendo dinero para financiar sus infumables películas.

Resines, que presidió la Academia del Cine en la etapa en el que los artistas fusitigaban al PP por el IVA y las ayudas, ha analizado cómo está afrontando la cultura los efectos de la epidemia en España y las medidas que plantea impulsar el Gobierno para ayudar al sector: «Ya han dicho las asociaciones de teatro y de cine que con aforos del 30% no se puede funcionar».

El actor también se ha hecho eco de las palabras de Juan Echanove en laSexta Noche, que denunciaba la falta de ayudas que, según afirmaba, recibían del Gobierno, y se ha unido a sus críticas: «El Estado tiene que dar un paso adelante y poner dinero encima de la mesa para la cultura».

Resines ha cargado contra quienes critican la profesión, y que quienes trabajan en este sector reclamen ayudas al Gobierno: «Siempre puede haber un listo que diga: ‘Que se dediquen a otra cosa’. Pues no me da la gana, me dedico a esto porque me gusta y vivo de esto». Así, Resines ha insistido en que la cuestión de la protección de la cultura «es algo que tendrá que asumir el Estado».