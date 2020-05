Marlaska filtra a Escolar el informe de la Guardia Civil ‘cocinado’ para desacreditar a la Benemérita y al coronel cesado por él

Una vez realizado el ‘asesinato’, toca ganar la batalla por el relato.

Y para ello, hay que tirar de los aliados más fieles. Como la indignación por el sorprendente cese del coronel Diego Pérez de los Cobos iba en aumento, Interior ha filtrado el informe que preparaban él y los suyos tras abrir una jueza diligencias sobre la posible responsabilidad penal de Fernando Simón y el ministro de Sanidad Salvador Illa en las manifestaciones del 8 de marzo y que va a llevar al banquillo al delegado del Gobierno en la capital, el socialista Juan ManuelFranco.

Con esa filtración, que ha llegado a manos de Ignacio Escolar (la SER ha anunciado que también lo tiene en exclusiva), excelente aliado en la causa de la izquierda política contra los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se pretende demostrar que Pérez de los Cobos y el resto de uniformados que investigaban a Simón eran unos chapuzas.

En España hace tiempo que desapareció el periodismo de investigación y se transformó el periodismo de filtración. Gana quién más cerca esté de la fuente, así de simple.

Grande-Marlaska, que es el único que puede tener acceso al informe, a través de cuyas conclusiones decidió cesar al jefe de la Guardia Civil en Madrid, le ha pasado un borrador a eldiario.es, el digital de Escolar.

El resto del trabajo ha llegado solo. El titular aliviará en las dependencias de Interior y jaleará a las masas militantes que leen este diario en las redes sociales: Errores de bulto, noticias tergiversadas y saltos al vacío: el informe de la Guardia Civil que imputó al delegado del Gobierno en Madrid por el 8M.

Pero vamos a ver, ¿alguien con sentido común se cree que, más allá de los intereses políticos de cada uno, un profesional como Pérez de los Cobos, al que asiste una extensa y enorme trayectoria en la lucha contra el terrorismo, va a ser tan incauto de perpetrar un informe tan chapucero?.

El diario.es, en una pieza firmada por Irene Castro y José Precedo, desglosa el atestado, elaborado por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil y que llevará al banquillo a José Manuel Franco, secretario general del PSOE madrileño.

Esta información dice, en auxilio de Marlaska, Simón, Illa y el propio Franco, que tiene errores de bulto.

Lo que no puede afirmar eldiario.es es que ese informe que le ha llegado no haya pasado por la ‘cocina’ de Interior y que no fuera el original que manejaba Pérez de los Cobos.

Según asegura el digital de Escolar, el texto se hace eco de noticias propagadas por medios de la derecha como la web de COPE y la web OK Diario que dirige Eduardo Inda para desacreditarlo.

Y para que no queden dudas a los lectores, se recuerda que el trabajo de la Guardia Civil lo único que ha hecho es dar alas a la oposición política al Gobierno de España, es decir, a las malvadas derechas, lo que justifica la decisión de Marlaska:

El informe da munición a las derechas, que desde el principio han tratado de situar las marchas del 8M en el origen de los contagios de la capital de España, la más castigada por la pandemia que acumula un mayor número de muertes. Y ha tenido consecuencias. A raíz de la filtración de algunos de sus párrafos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, responsable de la unidad que firmó el informe, y que según fuentes del instituto armado desconocía su contenido, puesto que esos agentes operaban como policía judicial a las órdenes de la magistrada que instruye el caso.

El director adjunto de la Guardia Civil presenta su dimisión tras el cese de Pérez de los Cobos

Sin embargo, ni lo que Marlaska ni su ‘chico de los recados’, Ignacio Escolar, van a poder aclarar con su informe ‘cocinado’ es la dimisión del director adjunto de la Guardia Civil tras el cese de Pérez de los Cobos.

En una noticia que tumba la estrategia del Gobierno y sus tentáculos mediáticos por ganar la batalla del relato, Laurentino Ceña ha presentado su renuncia por el modo en el que fue destituido el jefe de la Comandancia de Madrid.

Según asegura Vozpopuli, su salida se ha precipitado -tenía previsto jubilarse en los próximos días- por sus desavenencias con Interior. La fulminación de Pérez de los Cobos, se pongan como se pongan Marlaska y Escolar, ha incendiado a la Benemérita y creado un tremendo malestar en el seno de la Guardia Civil.