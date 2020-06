Ruido de sables: Podemos denuncia la llegada de «comisarios» socialistas a TVE y avisa a Rosa María Mateo que su fin está cerca

Algo se mueve en TVE cuando Podemos tira de su digital, creado ‘ad hoc’ para hacer pasar por periodismo los postulados y deseos del partido morado, para alertar que Rosa María Mateo, administradora única cada día menos provisional, y Enric Hernández «ultiman la contratación de ‘comisarios’ para controlar ‘La Mañana’ y los informativos.

‘La ultima hora’, dirigido por Dina Bousselham, ex asesora de Iglesias y señalada en las investigaciones sobre el ‘caso Villarejo’ por mentirle al juez acerca del USB estropeado que le entregó su ex jefe, saca una ‘información’ donde se asegura que el ente público prepara nuevas incorporaciones de profesionales externos para hacerse con el control de la plantilla.

Llegada de ‘comisarios’ socialistas a Torrespaña y Prado del Rey

Esta información acude en auxilio de los profesionales relegados de la mañana, como Xabier Fortes y María Casado, que serán sustituidos a partir de la próxima temporada.

Y añade lo siguiente: El plan pilotado por Enric Hernández, hombre elegido “a dedo” por una parte del Gobierno, y actual director de información y actualidad, pasa por contratar periodistas afines y situarlos en puestos clave de la plantilla, sometiendo así a un férreo control al resto de profesionales. En otras palabras, un sistema de “comisarios periodistas” que coordinen y decidan sobre los contenidos y el tono de los telediarios, y vigilen de cerca la labor del resto de periodistas.

Esa estructura se sustentará en profesionales externos y ajenos a TVE, de la confianza personal de Enric Hernández, que serán colocados a dedo en posiciones de poder dentro de la casa, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Lo llamativo es que la pieza, firmada por Raúl Solis, critica el silencio del Consejo de Informativos que controla Fortes, premiado con la consolación de ponerse al frente de las noches del 24 horas a partir de la próxima temporada.

«El Consejo de Informativos de la casa y el grupo de los ‘viernes negros’, que anteriormente se manifestaron contra la injerencias y la manipulación de la información en la pública, permanecen en silencio»

Aviso a Rosa María Mateo: Podemos quiere llevar al Congreso el final de su etapa

Pero claro, ‘La Última hora’, dada su naturaleza, no está preocupada por la verdad, sino por el partido que les paga. «Fuentes de los trabajadores denuncian, de hecho, la existencia de una “estrategia para invisibilizar” a Unidas Podemos», llegan a decir en la nota. La misma que no recoge que los morados forman parte del gobierno de coalición y que antes de la llegada de Mateo intentaron controlar la televisión pública colocando a periodistas afines como Ana Pardo de Vera, ex directora de Público, vetada por el ‘spin doctor’ de Pedro Sánchez, Iván Redondo.

Según este medio, con fuentes directas en Podemos, llevarán «inmediatamente» al Congreso la propuesta de terminar con la etapa de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE.