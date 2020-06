Un cámara de ‘Estado de Alarma’, agredido en Vigo por llevar la bandera de España en la mascarilla

La intolerancia nacionalista sigue campando a sus anchas por la Vigo socialista de Abel Caballero que tanto promocionan sus serviles monigotes como el humorista Miguel Lago.

El 20 de junio de 2020, Hugo Pereira, cámara voluntario de Estado de Alarma fue agredido en la concurrida calle Princesa del centro de Vigo a plena luz del día.

El equipo de Estado de Alarma se encontraba con Pereira, Javier Negre y Rodrigo Villar recogiendo a pie de calle las opiniones de los vigueses sobre la próxima campaña electoral.

Villar le preguntó a un hombre que paseaba por la calle sobre quién ganaría las autonómicas y otro que pasó a unos metros le increpó por llevar una mascarilla con la bandera de España.

El colaborador de Estado de Alarma le preguntó por qué le había increpado sin venir a cuento y este energúmeno de forma muy violenta se abalanzó sobre el cámara y le dio una bofetada, le arrebató el dispositivo y le agarró muy fuerte de la muñeca durante varios segundos.

Negre tuvo que intervenir para calmar los ánimos. “Si no me habría matado”, asegura Pereira, un joven ex socialista que se pasó a la derecha desencantado con el sanchismo.