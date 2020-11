Harsha Gowda, CTO del Grupo Getronics: ¿Cómo hubiera sido esta crisis hace 25 años?

Planteamos 5 preguntas a Harsha Gowda, CTO del Grupo Getronics sobre el tema de la transformación digital para los negocios.

Se oyen mucho las palabras, pero ¿qué significa la transformación digital?

Toda la idea de la transformación digital trata de una experiencia digital que reduce la brecha entre el usuario final y el experto, de modo que todo está en un solo ecosistema. La transformación digital solía ser un cliché, ahora es una norma y todos la entendemos porque hemos sido ese cliente que ha tenido tanto experiencias perfectas como interrumpidas. El objetivo es que la experiencia del cliente elimine todos los grados de separación.

¿Por qué las iniciativas de transformación digital a menudo no logran alcanzar los objetivos empresariales?

Cuando se trata de la transformación digital es más importante saber qué no hacer, que qué hacer desde el principio. Y debe tratarse de un problema empresarial y no sólo de un problema digital.

Así que, en primer lugar, es necesario analizar qué es lo que no se debe hacer: si se trata de un negocio en la nube o no; si se trata de la IA o no, si se expande a una región específica o no; si se va a un nuevo mercado o no. Ser organizado. Fíjate en los KPI y pregunta constantemente: «¿Estamos haciendo lo que se requiere y haciendo un balance para que nos detengamos y cambiemos de rumbo si es necesario?»

Todo se trata de hacer la estrategia correcta. La transformación fracasa no por la competencia o la tecnología, sino porque no todas las personas alrededor de la mesa creen en la estrategia, incluso antes de que salga por la puerta. Es importante que todo el mundo tenga clara la estrategia y debe creer en ella o terminará en un camino que va en la dirección equivocada y nadie dice nada y entonces se encontrará con que ha llegado al punto de no retorno.

¿Qué pasos estás dando para asegurarte de que todos tus clientes están listos para aprovechar al máximo sus estrategias de transformación?

Los clientes vienen a nosotros no sólo buscando respuestas tecnológicas, sino que también quieren que les ayudemos a transformar su negocio. Quieren saber cómo mantener a sus empleados contentos y dar a sus clientes la mejor experiencia posible y ofrecerles excelencia operativa. Nosotros ayudamos a integrar todas estas capacidades. Observamos su panorama y les damos una hoja de ruta con soluciones, ya sea su infraestructura de TI o su modelo operativo

¿Por qué la COVID ha intensificado la convergencia digital

Por alguna razón, estos cisnes negros tienden a venir y cambiar el alcance y la identidad de la propia existencia. Nadie podría haber previsto esta situación. Pero ya nos dirigíamos en la dirección de la convergencia digital.

Piensa en los últimos cinco años en los negocios – casi todas las organizaciones tenían estrategias corporativas con una visión 2020. Por cualquier razón, el negocio de la tecnología y las tendencias del mercado – todos íbamos hacia algo que ayudaría en una situación como la de COVID.

Las tendencias tecnológicas de los últimos cinco años incluían el surgimiento de la IA, las nubes conectadas, la automatización y las redes 5G. Así que para muchos en el nuevo mundo la transición ha sido mucho más suave y menos perturbadora porque hemos estado avanzando hacia plataformas de comunicaciones unificadas. Hemos creado nuestro propio destino digital que ha apoyado a muchos durante la crisis.

¿Te imaginas si no tuviéramos equipos o Bluetooth o Zoom? Han ayudado a la gente y a las empresas a sobrellevar la crisis. Así que Workspace, por ejemplo, se ha convertido en una propuesta de estilo de vida. Puedo estar en cualquier lugar y hacer mi trabajo, en la playa o en mi casa. Han cambiado la forma de trabajar de la gente y las expectativas del usuario han obligado a organizarnos

¿A dónde se dirige todo esto para el 2025?

Por supuesto, una combinación de datos e inteligencia artificial. Los datos que conocemos son el nuevo petróleo. Lo importante no es la cantidad de datos, sino los datos que son importantes, así que hay que extraerlos en los lugares adecuados. Una vez que descubras cómo obtener los datos, si aplicas el aprendizaje de la máquina cognitiva, aquí es donde estará la solución de la próxima generación. Combina las dos y esto informará de increíbles nuevas capacidades visuales o capacidad de realidad aumentada.

Las expectativas de los usuarios se han disparado en la última década. Los usuarios quieren algo que puedan ver visualmente. Estar físicamente presente es secundario ahora. Espacios inteligentes visualmente convincentes, personalizados – ya sea para el trabajo, el comercio o el entretenimiento será el futuro.

Los avances tecnológicos ocurren en tres lugares. En el mundo académico, en las empresas más grandes y bien financiadas que tienen un presupuesto para I+D y en esos lugares sigilosos de inicio – garajes con personas – donde podrías encontrar a alguien pirateándolo. Ahí podría ser donde vemos venir la próxima curva tecnológica, al igual que las redes sociales hace 15 años.