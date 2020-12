Bergoglio, degradado por laSexta: Évole declara que ha disfrutado más charlando con Messi que con el Papa

Jordi Évole reconoce «haber disfrutado más» entrevistando a Leo Messi, cuya entrevista se emitirá en laSexta el próximo domingo 27 de diciembre de 2020, que con el mismísimo Papa Francisco, alguien muy poco dado a conceder entrevistas.

A pesar de que el máximo pontífice es prácticamente inaccesible para la mayoría de los medios, con ‘Salvados’ y laSexta hizo una excepción, y les llegó a ofrecer hasta un total de dos entrevistas, la última de ellas durante el confinamiento provocado tras la pandemia del coronavirus.

Ahora, Bergoglio ya sabe de qué palo van los de laSexta. A pesar de haberse arrimado a los medios progresistas, estos ahora le degradan y su entrevistador declara alegremente que mucho mejor con el crack del Barça que con él. Arrepentidos los quiere el Señor. Pues que espere sentado.

Évole está promocionando su exclusiva con Messi, que se emite en los próximos días. El jugador del Barça está en entredicho desde que este verano mostrase su disposición a abandonar el club de toda su vida.

José Ramón de la Morena tuvo al reportero de laSexta en ‘El Transistor’ de Onda Cero. El locutor le entró como de bromas: «Así que has disfrutado más que con el Papa, y contéstame sin miedo a tu madre». Y Évole no le negó la mayor: «He disfrutado más que con el Papa porque este muchacho me ha hecho levantarme tantas veces que poder charlar con él un buen rato ha sido un regalo».

De la Morena intentaba reconducir aquel dislate: «¡Más que el Papa! Serás hereje!». Pero el de laSexta no se bajaba de la burra: «Es que uno cuando entrevista al que es su ídolo…yo cuando sea viejecito le explicaré a mis nietos que le vi jugar muchos años y además pude hablar con él».

Este año durante la pandemia le llamé y él con muy buen criterio me dijo que no era nadie para hablar de lo que está pasando. Que no era nadie para hablar de la situación. Pero me dijo que quería charlar conmigo más adelante. Luego llegó el burofax de agosto y ahí pensé que me podía ir olvidando. Y viendo como ha empezado la temporada el Barça…mi sorpresa llegó que en la peor semana del Barça, que venía de perder contra el Cádiz y la Juve, me llaman y me dicen que para adelante