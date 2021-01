César Vidal: «El chaletazo de Pablo Iglesias tiene más seguridad que el Capitolio»

Después de la imagen tercermundista que ha dado la democracia de EEUU en el último año con saqueos, elecciones fraudulentas y hasta un asalto al Congreso, el historiador César Vidal llega a la conclusión de que en estos momentos hay al menos 70 millones de ciudadanos norteamericanos «que creemos que el país atraviesa una situación muy peligrosa desde el punto de vista institucional».

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, el presentador de La Voz de César Vidal afirma que los norteamericanos tienen «la sensación de que el ‘We The People’ ya no existe y que todo está en manos de un mmonstruo al que llaman Deep State».

«La pregunta que muchos se hacen es si el sistema seguirá funcionando después del ‘accidente’ Trump, al igual que ocurrió con otro ‘accidente’ que fue J.F. Kennedy»

«Todo esto del asalto al Capitolio despide un tufillo a operación de falsa bandera»

«Lo que sucedió para mí es que después de que hayan dicho que el Capitolio estaba desvastado, solo cinco horas después, pactaron para certificar la victoria de Biden»

«Cuando vi ese vídeo censurado en Twitter en el que Trump pedía calma me dí cuenta de que por primera vez el presidente era consciente de que no iba a poder con ese monstruo que es el Estado profundo (Deep fake)»

«Trump perdió esta batalla cuando el Tribunal Supremo se lava las manos al no aceptar la denuncia el fiscal General de Texas, Ken Paxtons, y de otros veinte estados».

Denuncia que se hizo para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales en los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin por incumplimiento de la legislación electoral federal y por haber aprobado cambios de «última hora» varios meses antes de las elecciones.

«Hay que comprender que el norteamericano es muy institucional y no se dedica a hacer motines. Más de un congresista republicano debe haber pensado que «a mí no me sacan una foto con estos ‘frikis'»»

«No hubo tal espantada de los miembros de la Administración Trump como se dijo»

«Se han presentado muchas pruebas de fraude electoral pero los tribunales se lavaron las manos. El caso del Tribunal Supremo fue escandaloso»

«Que había ANTIFAS infiltrados eso no tiene discusión alguna. El problema es que el Capitolio tiene menos seguridad que el chaletazo de Pablo Iglesias»

«Es muy lamentable decirlo que pero si aquí si eres blanco no llamas la atención de nadie. A esa veterana militar la asesinan