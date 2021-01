Alfonso Rojo y Pedro F. Barbadillo: «Fernando Simón debería prescindir del carajillo por las mañanas»

La tercera ola de la pandemia arrasa España mientras el Gobierno se va de campaña electoral a Cataluña.

Comparada con la primera ola, la peor semana de la primavera hubo 27.000 ingresos. En la del otoño, 7.000. En la semana que acabó este 22 de enero de 2021, suman ya 14.000. Y, con toda probabilidad, la que entra será peor que esta.

Alfonso Rojo y Pedro F. Barbadillo han debatido en el especial de ‘El Quilombo’ si hay que tomar las medidas de confinamiento que exigen los ‘expertos’.

«No me atrevo a decir qué es lo que hay que hacer para para esta pandemia. Yo he pasado el coronavirus pero no tengo idea de cómo me contagié» (Alfonso Rojo)

«Han intentado que no les salpique la pandemia, y por eso intentan culpar a los ciudadanos. Como Fernando Simón que dice que pasamos unas navidades demasiado divertidas» (Pedro F. Barbadillo)

«Encerrarse en casa es la única solución que conocen tanto ante una pandemia como ante una nevada. Los mismos remedios de hace siglos» (Pedro F. Barbadillo)

«Fernando Simón debe prescindir del carajillo por las mañanas. Parece el representante de ‘Don Simón’ el vino en cartón» (Alfonso Rojo)