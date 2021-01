Fernando Paz (El Toro TV): «No son solo incompetentes: vienen a destruir un modelo económico y social que desprecian»

Los contagios por coronavirus aumentan a un ritmo alarmante.

España ha alcanzado alrededor de los 40.000 casos diarios, cifras que están presionando gravemente al sistema sanitario de varias comunidades, cuyos gobiernos autonómicos no ven otra solución más allá del confinamiento domiciliario.

Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja han cerrado la hostelería y el comercio no esencial para «obligar» a su población a un confinamiento «de facto».

España registra tasas de incidencia por las que Bruselas recomendaría confinar. Pero ¿sirven para algo los confinamientos más que para arruinar la economía?

En un especial ‘El Quilombo’, Fernando Paz (El Toro TV) y Javier García Isac (Radio Ya) denuncian que las medidas de confinamiento «son una milonga cuando la gente viaja como sardinas en transporte público».

«Hay un discurso falso al contraponer la economía y la salud. No hay una cosa sin la otra. La salud no se restringe solo al Covid-19 sino que hay que prestarle atención a las enfermedades psicológicas»

«No son solo incompetentes: vienen a destruir un modelo económico y social que desprecian»

«Los confinamientos nos convierten en una sociedad triste que desconfía del prójimo. Son un golpe mortal para nuestra economía, a no ser que este Gobierno quiere destrozar a las pequeñas empresas, que no hay que descontarlo»

«Hay que cuidar a la población vulnerable y los demás tiene que hacer vida normal»

«Aquí se está crucificando a los jóvenes, en mi época el toque de queda no lo hubiera respetado ni el gato. A mí sorprenden lo bien que están respetando las medidas»

«Las PCR no sirven para nada, son fiables solo al 3 por ciento. Porque no sabemos quiénes son positivos y quiénes son negativos. Y el otro tema son los asintomáticos. Ahora sabemos después de un estudio de la revista Nature que no contagian como se nos había dicho hasta ahora»