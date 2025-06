La hemeroteca chamusca a María Jesús Montero por celebrar como una forofa la aprobación de la amnistía a los golpistas

No aguantan el peso de la hemeroteca.

Todos aquellos que rodean a Pedro Sánchez saben que hacer seguidismo de sus cambios de opinión les hará acreedores a quemarse las manos o la lengua.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la ‘bocachancla’ de María Jesús Montero, vivió con alborozo la decisión del Tribunal Constitucional de aprobar la amnistía para los golpistas catalanes.

La que también se postula como líder del PSOE en Andalucía de cara a las elecciones de 2026 no pudo disimular su satisfacción por la medida emanada del ‘negociado’ de Cándido Conde-Pumpido:

Sin embargo, hasta que Sánchez no se vio preso de los votos de la tropa de Carles Puigdemont, la opinión de María Jesús Montero sobre la concesión de la amnistía a quienes habían intentado dar un golpe de Estado era diametralmente opuesta a esas declaraciones del 26 de junio de 2025:

Lo voy a decir más todavía, es que no es constitucional. Los indultos son constitucionales, el referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este Gobierno no se va a saltar la Constitución, como sí hace el Partido Popular, no renovando los órganos del Consejo General del Poder Judicial, o no renovando el Tribunal de Cuentas, o no renovando el Defensor del Pueblo, como este Gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Y lo saben, y lo saben los independentistas, y lo saben.