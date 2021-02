ESPECIAL QUILOMBO / El fiasco de Sánchez con las vacunas

En este especial de ‘El Quilombo’ de Luis Balcarce, un cartel de lujo formado por Cristina Seguí, Alfonso Rojo, Pedro Fernández Barbadillo, Fernando Paz y Javier García Isac se pregunta por las razones que hay detrás del fiasco de Pedro Sánchez con las vacunas.

El plan de vacunación del Gobierno ha fracasado y a día de hoy la inmunidad de rebaño del 70 por ciento suena casi a fantasía. Pero a Pedro Sánchez parece no preocuparle.

También hablamos de la niñera de Podemos a 52.000 euros al año, el periodismo servil al Gobierno y la gestión política de una pandemia que va camino a cobrarse 90.000 muertos.

«Hay una intención de analizar el mal. El demonio campa a sus anchas en épocas de máxima excepcionalidad. Nos dan lecciones cinco tíos en un plató sin mascarillas», denuncia Cristina Seguí.

Javier García Isac (Radio YA): «¿Dónde están los medios de comunicación que quieren llegar a la verdad? Hemos simpatizado con nuestro carceleros. Un gran síndrome de Estocolmo cuando todas las vacunas son experimentales»

Fernando Paz: “Las vacunas no están aprobadas, están autorizadas. No están aprobadas porque no han sido testadas lo suficiente. Las farmacéuticas lo han dicho claramente, al igual que los gobiernos: las vacunas es lo que tenemos a falta de algo mejor. Los que sí están engañando son los medios de comunicación».

Alfonso Rojo: «Hay un servilismo congénito que es un componente esencial en el comportamiento de los ‘progresistas’. Me produce satisfacción ver en lo que ha terminado Podemos»