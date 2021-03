Mano de palos a Iñaki López y Marta Flich por quererse hacer perdonar su arrogancia con los que alertaban del coronavirus hace un año

Hace justo un año, muchos periodistas tachaban de «coronahisteria» la que se nos venía encima.

Es el caso de Iñaki López, presentador de laSexta Noche, que en febrero de 2020 escribía esto: «El sábado en @SextaNocheTV información y expertos para luchar contra la ‘coronahisteria’. Datos, certezas y falsedades de una epidemia con una mortandad menor que la gripe común».

El diputado de VOX Víctor Sánchez del Real recuperaba aquel texto y añadía: «Qué mal ha envejecido esto, ¿verdad?». De esta manera, Sánchez del Real se quejaba de lo poco prudentes que fueron algunos periodistas, generalmente situados en el ámbito de la izquierda y a favor de las tesis fallidas de Moncloa, respecto a la pandemia.

Esto me lo mandan a veces. Por lo general gente de VOX. Efectivamente yo era de los que atendiendo a las palabras de los expertos, creía la Covid no iría a mayores. El tiempo nos demostró que no sería así. Por supuesto sigo confiando en los expertos. Nunca borre la publicación. https://t.co/Oym5QmY9qA — Iñaki López (@_InakiLopez_) February 27, 2021

El aludido López buscaba ahora hacerse perdonar aquellos pecados, y a su carro se sumaban otros de la cuerda como el exdirector de El Mundo, David Jiménez, y la presentadora de ‘Todo es mentira’, Marta Flich.

«Ponme en la lista de los que no supieron verlo. Y eso que cubrí varias epidemias en Asia, incluido el SARS en 2003.», le contestaba Jiménez. Flich se subía al carro así: «No éramos futurólogos, ni visionarios. Solo seguimos lo que nos decía la OMS en ese momento.»

Ponme en la lista de los que no supieron verlo. Y eso que cubrí varias epidemias en Asia, incluido el SARS en 2003. — David Jiménez (@DavidJimenezTW) February 27, 2021

No éramos futurólogos, ni visionarios. Solo seguimos lo que nos decía la OMS en ese momento. — Marta Flich (@martaflich) February 27, 2021

Los tuiteros no perdonan y los fríen a palos

Ese intento de redención, como decíamos, no les acabó de salir del todo bien. Las redes, lejos de mostrarse comprensivas, les arrearon lo suyo:

1) 11 de febrero.

2) 25 de febrero.

3) 27 de febrero.

4) 5 de marzo. ¿Seguro que seguíais lo que decía la OMS? Vaya jeta. pic.twitter.com/9R3Wr9KIAj — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) February 28, 2021

Seguían (como siguen siempre) lo que dictaba el Gobierno. — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) February 28, 2021

La oms os dijo que había que ridiculizar a las señoras que se compraban mascarillas — Kilgore (@billkilgore_) February 28, 2021

Futurólogos no. Bastaba con ser prudente y no ningunear o ridiculizar a quienes señalaban hechos preocupantes. De hecho, el 27 de febrero de 2020, fecha del tuit, la OMS publicó un informe preocupante al respecto. Aquí puede ver su resumen:https://t.co/AS7n9FrtWX — Tunante como Henry (@HenryTunant) February 28, 2021

el 31 de enero la OMS ya hablaba de epidemia a nivel global, en febrero Italia saca el ejercito a la calle. ese tuit es del 27 de febrero y el 24 de febrero ya se publica en medios que la OMS hablaba de Pandemia pic.twitter.com/KReoRUsjfq — Prim i Prats (@almogaver_esp) February 27, 2021

El 24 de febrero de 2020, rueda de prensa de la OMS. No se podía saber… pic.twitter.com/clMOJ2GJuJ — Ramón Ramiro (@Quiso_Decir) February 28, 2021

Claro que sí, Marta… claro que sí. Como ‘seguidora’ no tienes desperdicio.

Esto decía la OMS, caradura ⬇️ pic.twitter.com/ol5kGXriJI — Raphael Im Hof (@ph_imhof) February 28, 2021

‘Premio Caraduras 2020’ a Mejide y Flich por hacer un especial ‘coronabulos’ ocultando que ellos se reían del virus

Sólo en las televisiones españolas en las que hay un desprecio absoluto por la verdad puede darse el caso de que el mismo programa que negó el coronavirus al inicio de la pandemia se haya convertido meses después en el mayor azote de ‘negacionistas’.

Hablamos de ‘Todo es Mentira’, el programa que presentan Risto Mejide y Marta Flich, que el pasado 23 de diciembre de 2020 dedicó todo un programa a ridiculizar a los ‘negacionistas’ recordando los mejores momentos de Miguel Bosé o Pilar Baselga.

¡Ni un ‘progre’ como Bosé, célebre artista de la ceja zapateril, se salva de la quema cuando uno es disidente del discurso oficial!

“¿Qué hago con este aceite que me compré porque lo anunciaba Bosé?”. “¿No había otro producto para anunciar, Risto? Como experto en publicidad…”, contestaba Lago el 5 de junio de 2020 entre las risas del presentador que no pudo seguir con el programa por unos momentos: “Sigue tú, Lago, anda”.

«Este año ha dejado momentos en que gente que habla muy bien se atrevía a contradecir nada menos que a la ciencia…», afirmaba Mejide. Oh, la ciencia. ¿Fernando Simón es la ‘ciencia’? ¿El comité de expertos que no existía es la sagrada y venerable ciencia?

«¿Hay motivos reales para la alarma mundial? Hoy, la verdad del coronavirus…» Así arrancaba el programa del 28 de enero de 2020 de ‘Todo es Mentira’ en el que se denunciaba que no había razones para alarmarse, que la noticia del coronavirus era «muy golosa» y que «el alarmismo no es lo mismo que la información o al menos no debería serlo». ¡Vamos a morir todos!», gritaba el bufón Miguel Lago hasta quedarse afónico. Qué momentos.

Estuvieron así durante meses. El 2 de marzo de 2020 decían que el virus de Wuhan “no era tan grave” como algunos pensaban, tanto que el presentador quiso hacer una broma para quitar importancia a la enfermedad: aseguró que había invitado a una persona contagiada por coronavirus al plató, como recordaba La Vanguardia.

“Queremos enviar un mensaje de tranquilidad. Por eso, hoy, lunes, 2 de marzo, hemos invitado a una persona que tiene coronavirus. Esa persona está sentada aquí, entre nosotros. Sólo esa persona sabe quién es”.

”Yo quiero que, como presentadores, lancemos un mensaje de normalidad y por eso te voy a proponer que en la presentación del programa de hoy, uno por uno, tú y yo abracemos a todos y cada uno de los miembros del público”, propuso Risto a Marta Flich.