Especial Quilombo / Alfonso Rojo entrevista a Isabel Díaz Ayuso: «¿Piensa cerrar Telemadrid?»

La presidenta de la Comunidad de Madrid atiende a Periodista Digital en plena campaña electoral con el objetivo de conseguir una holgada victoria que le permita gobernar en Madrid, con o sin VOX en el Gobierno.

Díaz Ayuso responde a la pregunta de si se atreverá o no a cerrar Telemadrid, un cadena autonómica que no ve practicamente nadie pero nos cuesta a los madrileños casi 80 millones de euros al año. También explica en la entrevista su relación con Pedro Sánchez —»un ser que no siente ni padece»— y cómo afronta la posibilidad de tener que gobernar con VOX.

La entrevista se ha realizado Díaz Ayuso este 9 de noviembre de 2021 cuando Díaz Ayuso y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han visitado la estación de Navacerrada. Ayuso ha avanzado que el Gobierno regional va a estudiar la posibilidad de declararla Bien de Interés Cultural (BIC) para evitar la clausura de sus tres pistas en la vertiente segoviana ordenado por el Gobierno central.