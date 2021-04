Escándalo en Telecinco: Un desagradable Jorge Javier Vázquez humilla en directo a Carlota Corredera

Ocurría en la edición de Sálvame diario de este pasado viernes 16 de abril. El programa transcurría con toda normalidad hasta que a la presentadora de ese día, Carlota Corredera, se le ocurría llamar el directo al ‘jefe’, Jorge Javier Vázquez, para comentarle un asunto de actualidad y que ella consideraba de interés para la estrella de Telecinco…

Y es que Corredera quería que colaboradores y los televidentes supieran la opinión de Jorge Javier acerca de unos supuestos comentarios de Silvia Pantoja (Supervivientes 2021) en los que habría descalificado al presentador llamándole «egocéntrico», «falso», «chaquetero» y «narcisista».

Pero lo que ocurriría a continuación no era precisamente lo esperado ni por Carlota ni por la dirección del programa:

“Jorge, soy Carlota, estás en directo», decía para empezar la presentadora el descolgar el teléfono y rápidamente ya podía intuir la respuesta negativa que iba a encontrar de su jefe: “Eh… No», respondía él tras realizar una pausa en la que intentó asimilar lo que estaba ocurriendo.

«Es para hacerte una pregunta súper rápida. ¿Puedes hablar o no?», continuó preguntándole ella, ante lo que Jorge Javier le decía que no era el momento para responder a su programa: «No, regular, en dos minutos”.

«Pues hacemos una cosa, llámame tú cuando termines y te cuento lo que ha dicho Silvia Pantoja de ti, que vas a flipar», le explicaba la presentadora, justo antes de recibir el primer corte. «¡Uy, no, no, que va! Estoy desconectando, me da igual«, decía ya Jorge Javier visiblemente molesto.

«Bueno pues si te da igual, ya te enterarás cuando dejes de desconectar pero que sepas que no es bonito», trataba de justificarse Carlota.

Era el momento en el que Vázquez estallaba y humillaba en directo a su compañera con tono muy bronco y cierta mala educación: «Escucha una cosa. Si sabías que estaba desconectando, ¿para qué me haces esta putada?«.

Corredera, y en realidad todo el plató, no sabía dónde meterse y solo salían de su boca palabras de excusa: «Sí, pero no sabía desde cuándo desconectabas».

Pero, de nuevo, recibía otro palo de Jorge Javier ya con tono muy molesto y airado: «Pues hija, si no voy hoy, ¿desde cuándo va a ser?».

Carlota Corredera trataba de disculparse como último recurso, «vale, pues perdóname». Pero su jefe en Sálvame lejos de aceptar las disculpas, decidía humillarla en pleno directo colgando el teléfono de manera abrupta y remarcando que no era muy partidario de perdonar a su compañera: «Pues no lo sé, adiós».