Telecinco ‘limita’ a Jorge Javier Vázquez y acaba en tragedia: Antena 3 se ‘relame’ y Sobera se hunde

Quizás haya pasado desapercibido para los espectadores, pero este lunes 19 Mediaset y Atresmedia tenían mucho en juego. Antena 3 podría ver peligrar el liderazgo de las tardes con Pasapalabra, una cita muy importante para allanar el camino al informativo estrella del día, el de la noche que en la cadena de San Sebastián de los Reyes presenta Vicente Vallés.

Telecinco, desde que perdiera el concurso del rosco, no levanta cabeza en esa franja. Lo ha intentado todo, hasta poner una ‘tira’ al cada vez más arrinconado (por no decir desaparecido) Christian Gálvez. Pero nada ha funcionado, si ni quiera el alargue de Sálvame, con cebos (algunos más que falsos) al espectador o unos contenidos más ‘tomates’ en esa hora de más que ganaban los de Jorge Javier Vázquez.

Los de Paolo Vasile han tratado por todos los medios de parar la sangría de espectadores en esa hora, tanto que ha lastrado el informativo de Pedro Piqueras, y la última apuesta la tenían como muy buena: medir el recién reestrenado El Precio Justo contra Pasapalabra.

La dirección de Telecinco se frotaba las manos, creían que era la fórmula mágica que iba a invertir los resultados, por ello este lunes, Telecinco ofrecía doble ración de El precio justo. El concurso que presenta Carlos Sobera, debutaba en la tarde en la franja que, hasta ahora, ocupaba Sálvame Tomate. Su primer día, sin embargo, no fue lo esperado:

El Precio justo acumuló una media de 1.701.000 espectadores con un 13,5% cuota, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. Dicho de otra forma, el concurso baja los datos de Sálvame Tomate, que solía rondar los dos millones.

Pero el batacazo ha sido aún mayor porque Telecinco no solo ha bajado los datos habituales de la tarde, la jugada de Vasile ha conseguido el efecto contrario: su principal competidor, Pasapalabra, en Antena 3, no vio mermado sus datos por este estreno, todo lo contrario el formato que presenta Roberto Leal logró su segundo mejor dato en cuota del año, y fue el espacio no informativo más visto del día. Logró un 26,6% de cuota con 3.326.000 espectadores.

Según ha podido saber Periodista Digital, el resultado de la primeras de las batallas ha caído como una auténtica bomba en Mediaset que no solo ven ya como imbatible a Pasapalabra (concurso del que, con una nefasta gestión, perdieron su derecho de emisión) sino que la jugada corre el riesgo añadido de ‘quemar’ a Carlos Sobera, algo que también podría afectar a los otros programas que el vasco presenta tanto en Cuatro como en Telecinco.

Una apuesta fallida que le puede salir aún más cara de lo esperado a Paolo Vasile.