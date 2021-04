EN DIRECTO / Especial Quilombo: Otro montaje de la SER para intentar dar vuelta unas elecciones

Esta noche vamos analizar la emboscada que le tendieron a Rocío Monasterio en la cadena SER con un montaje planificado y pensado al milímetro en el que el guion era el siguiente: aprovechemos esas balas que les han enviado a Marlaska y a Iglesias para mostrarles como una víctima del fascismo y gritar bien fuerte: ¡Nosotros los demócratas! Iglesias se apuntó a la pantomima y dijo: «Y yo he hago el ofendido y me voy y tú Angels intentas retenerme para que no me vaya mientras me llamas’Pablo, Pablo…»

Y vamos a esos momentos en los que Angels Barceló ejerció de moderadora demócrata para pisotear los turnos de palabra de la ‘señora Monasterio’. Vamos a escuchar como Pepa Bueno se apuntó a este teatro repitiendo exactamente el mismo argumentario de Barceló: Esto va de demócratas, y aquí toda la vida desde los tiempos de Gabilondo, Iñaki, no Angel, los que hemos repartido carnets de demócratas hemos sido nosotros. Si la democracia sois vosotros os la podéis meter por donde os quepa..

Y es que los demócratas de la SER tiene mucha experiencia en reventar elecciones o dar órdenes de asediar las sedes de otros partidos como hicieron en el 11-M en el que no tuvieron reparos en inventarse todo tipo de noticias para dar la vuelta a unos resultados electorales. Y vaya si lo consiguieron. Este viernes lo volvieron hacer emboscando a Rocío Monasterio, que estuvo sensacional echando al Moñas del plató y dejandole como un siniestro machista cobarde que huyó como rata por tirante (nunca mejor dicho) para hacerse la víctima del fascismo que es lo que cree que le da votos.

Es decir que este pendenciero que lleva meses justificando la violencia, los insultos, los escraches contrar sus adversarios políticos hace ahora pucheros cuando una mujer con dos ovarios le planta cara y lo manda a hacer puñetas. ‘Profe, es que me llaman rata chepuda…’ ¿No habíamos quedado en que había que naturalizar el insulto o es que eso solo vale cuando el que insulta a periodistas eres tú, Pablín? Que no llores, hombre… Que así no vamos a acabar con el fascismo…