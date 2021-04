EN DIRECTO / El Quilombo: En ocasiones el PSOE ve peligrosos fascistas

Y cuando todavía nos estábamos recuperando del susto de los tres sobres que fueron matasellados e inspeccionados sin que el operador de servicio fuera capaz de detectarlos» [al igual que en el caso Delcy la culpa caerá sobre un pobre vigilante al que le colaron los tres paquetes dirigidos a Marlaska, Gámez e Iglesias, solo que en el caso Delcy todavía estamos esperando que la SER nos diga que llevaban las maletas que dejó pasar Ábalos] llega la navaja ensangrentada supuestamente enviada a Reyes Maroto.

Pedro Sánchez lo achacó a otro ataque del «fascismo». «Basta! No vamos a permitirlo. No vamos a dejar que el odio se apodere de la convivencia en España». Pero resulta que los fascistas a los que tanto teme Sánchez son tan tarambanas que firman sus amenazas su propio nombre, sus apellidos y su dirección real. Algo que se olvidaron de decir cuando filtraron la amenaza, claro si no, cual es la gracia si en lugar de culpar al fascismo hay que culpar a un enfermo de esquizofrenia. “La navaja se ha colado por seguridad porque venía envuelta en dos CDs que la protegían”… dice la cadena SER. Los camelos

Ah, el fascismo ya está entre nosotros. Tan preocupados no estarían porque lo anunció Lastra en un mitin… ¡entre aplausos!. Celebrar la recepción de sobres como si fuera tu tabla de salvación. Aplaudiendo de pie. Hay que estar muy, pero que muy desesperado. Desde que Jane Fonda dijo que el coronavirus era un regalo de Dios para ganarle a Trump que no veíamos nada igual…

Tardaban en llegar. Se acuerda cuando Sánchez se burlaba de la «dictadura judeo-masónica», de la «agenda lunática» con riesgos inexistentes para la democracia… «Hablan del riesgo de que se instaure en España una república socialista-bolivariana cuando resulta que el líder de la oposición en Venezuela viene a vivir a España». Pues lo mismo. Y es que el PSOE de Sánchez en ocasiones ve fascistas.