Los cinco zascas a Rosa Villacastín en su penosa guerra contra Isabel Díaz Ayuso

Nombrarle a Isabel Díaz Ayuso le produce sarpullidos.

Es como mentarle a la bicha.

Rosa Villacastín, periodista del corazón (y otras vísceras), lleva varios meses obsesionada con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cualquier cuestión le vale a la comunicadora para lanzar su particular campaña contra la política del Partido Popular.

El problema para Villacastín es que su fijación no se ve posteriormente refrendada y acaba recibiendo un auténtico revolcón en redes sociales.

PRIMER ENCONTRONAZO: EL APOYO DE LA HOSTELERÍA A AYUSO

El inicio de las hostilidades de la periodista contra la jefa del Ejecutivo de la Puerta del Sol arranca en abril de 2021.

Por esas fechas, Ayuso ya había disuelto la Asamblea de Madrid y convocado la fecha de las elecciones, el 4 de mayo de 2021.

También se estaba bajo un segundo estado de alarma en el que el Gobierno de España y varias comunidades tenían arrinconado al sector de la hostelería.

Con una excepción, la Comunidad de Madrid.

Y los hosteleros agradecieron la defensa de Ayuso a su sector con un homenaje muy particular que no gustó nada a la periodista:

Aviso, si entro en un bar o restaurante y tienen publicidad de Ayuso, me voy y no vuelvo.Los lugares públicos deben respetar la diversidad de opiniones. Después que voten a quien quieran. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) April 4, 2021

Sin embargo, multitud de tuiteros cargaron contra Villacastín con mensajes de este calibre:

¡Me imagino que cuando los taxistas le hacían la campaña a Pablo Iglesias, para ayudarlo a salir de Vallecas, te hincharías de andar! Un bar no es un lugar público, señora, es una propiedad privada con derecho de admisión. Aviso; si pongo un canal de televisión y está Rosa Villacastín, lo cambio y no lo vuelvo a poner. Los personajes públicos deben respetar la diversidad de opiniones, aunque no les gusten. Después que voten a quien quieran.

SEGUNDO ASALTO: ACUSA A LA PRESIDENTA DE DEFENDER LA PROSTITUCIÓN

Hay que irse hasta octubre de 2021 para encontrar un nuevo ‘zas en toda la boca’ a Villacastín.

Ayuso criticaba duramente las medidas cosméticas que el PSOE de Pedro Sánchez proponía en el 40 Congreso del Comité Federal, entre ellas las de articular mecanismos para acabar con la prostitución, en vez de centrarse en lo relevante, la creación de empleo:

Es el mismo camino de siempre, el del socialismo español y, en concreto, el del presidente del Gobierno. Es destruir empleo, dividir a España y más socialismo.

Sin embargo, Villacastín cogía el rábano por las hojas:

Por Dios, no hay que le mande callar!!! La prostitucion @IdiazAyuso, no es un trabajo cualquiera, es exclavitud! Has leído bien, te lo repito: EXCLAVITUD física y mental. Una mujer que antepone la economía a la exclavitud, me da a….. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) October 18, 2021

Y claro, tuvieron que acabar aclarándole a la periodista lo evidente:

Ayuso no se refiere a las prostitución. Y no se puede abolir algo que no está regulado ni nada por el estilo. Es un brindis al sol.

TERCER ROUND: LA SUPUESTA SATURACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD

Aquí, más que zasca de las redes, lo que protagonizó Rosa Villacastín fue todo un autozasca.

En su guerra por querer desacreditar a Isabel Díaz Ayuso, en noviembre de 2021 acusaba a la presidenta madrileña de tener saturados los centros de salud:

Medio millón, 500.000 mil madrileños en lista de espera de hasta 18 meses. Las cifras baten récord, y los expertos advierten de que hay un agujero en la base, en la atención primaria. Viva la libertad!!!! — rosa villacastin (@RosaVillacastin) November 5, 2021

El problema es que mes y medio después, un 23 de diciembre de 2021, la periodista olvidaba sus palabras y contaba en sus redes sociales lo bien que le había ido en su centro de salud, que no tuvo que esperar una larga cola para que le inyectaran la dosis contra el Covid-19:

Llego a mi centro de salud, en la Calle Segre, no hay mucha gente. Soy la primera para ponerme la 3 dosis. Los profesionales, todos, no pueden ser más amables. Tenemos una Sanidad que es un lujo. Hay que luchar por no perderles. Gracias a todos ellos. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) December 23, 2021

CUARTO ENFRENTAMIENTO: LA NO APLICACIÓN DE RESTRICCIONES NAVIDEÑAS

Tampoco le gustó a la comunicadora que Isabel Díaz Ayuso no aplicase duras restricciones navideñas.

Villacastín trató de vender alarmismo y aseguró que entre fin de año y Reyes, Madrid poco menos que iba a ser el festival del contagio por mor de la variante Ómicron:

El virus tarda tres dias en dar positivo. Lo que quiere decir que a partir del 2-4 de enero MAdrid va a ser una fiesta. Esperemos que los medios den la información de lo que ocurre en la capital de la libertad, de igual manera que dan lo de Navarra ó Cataluña. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) December 30, 2021

Sin embargo, como muchos le recordaron en Twitter, no se puso tan histriónica con los datos que se estaban dando en comunidades como Cataluña, País Vasco o Navarra:

Rosita, es que Navarra tiene el doble de incidencia que Madrid y más del doble que la media Española. En Cataluña tienen las UCIs casi al 40% y Madrid no llega al 20%… Con las restricciones absurdas no están consiguiendo nada — Alfmig (@rmcf13copas) December 31, 2021

QUINTO Y, POR AHORA, ÚLTIMO REVOLCÓN: ALARMISMO SIN DATOS CONCRETOS

2022 lo ha empezado Rosa Villacastín como concluyó 2021.

La fijación sigue siendo Isabel Díaz Ayuso y cualquier cosa le vale a la periodista para insistir en su cruzada.

En esta ocasión aprovecha la alarmista advertencia de un expresidente del Colegio de Médicos para arremeter contra la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid.

El problema es que la comunicadora coge el titular, pero no pone el enlace a la noticia, con lo cual el personal se queda sin conocer cuál es la supuesta chapuza que se pudiera estar cometiendo desde la Puerta del Sol a la hora de gestionar la sexta ola del Covid-19:

Es significativo este dardo del ex presidente del Colegio de médicos de MAdrid a IDA. Por fin los expertos en temas tan sensibles como la salud, se dan cuenta de que las palabras de Ayuso son humo, palabrería. pic.twitter.com/GtiDln8tmi — rosa villacastin (@RosaVillacastin) January 12, 2022

Los internautas no solo se chotearon por esta obsesión con Ayuso, sino que le reclamaron que dijera cuál era el supuesto dardo de ese antiguo responsable del Colegio de Médicos contra el Ejecutivo madrileño.