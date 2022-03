Indian Wells: ¿El Rey Nadal (35 años) se jugará las semifinales con el Príncipe Alcaraz (18 años)?

Con el permiso de Rafa Nadal, al que podría enfrentarse en una semifinales para la Historia -35 años contra 18-, el protagonista de la presente edición de Indian Wells es el de Carlos Alcaraz.

Alcaraz sigue coleccionando primeras veces en su corta pero explosiva carrera en el ATP Tour.

Este 16 de marzo de 2022, el chaval español consiguió su primera clasificación a unos cuartos de final de Masters 1000, gracias a un solidísimo triunfo por 7-5, 6-1 ante el francés Gael Monfils en el BNP Paribas Open 2022.

Una hora y 17 minutos necesitó el español de 18 años para imponerse con parciales de 7-5, 6-1 en su primer duelo ante el galo, y para convertirse en el cuartofinalista más joven del torneo desde el estadounidense Michael Chang, con 17 años, en 1989. Es decir que Alcaraz es el más joven en llegar a esta ronda en Indian Wells desde que nació la categoría ATP Masters 1000 (1990).

Aunque, una vez más en el desierto, su edad no quedó delatada en pista. Por algo sigue sin perder sets en el torneo. Y este miércoles estuvo lejos de hacerlo. De hecho, no enfrentó oportunidades de ruptura en el encuentro (tercera vez que ocurre esto en su carrera en el ATP Tour) y aprovechó cuatro de siete break points que generó con la devolución.

De hecho, Alcaraz se hizo a la victoria ganando sus últimos cuatro puntos al resto. Además, conectó 4 aces y 24 tiros ganadores para llegar a récord de 11-1 en la temporada y de 6-5 en su carrera en cuadros principales de Masters 1000.

“Estoy súper contento con el nivel que he dado”, aseguró el No. 19 del Ranking ATP. “Gael [Monfils] venía jugando muy bien, pero he jugado muy sólido durante todo el encuentro, a un nivel muy muy alto. Lo he mantenido todo el partido estando muy concentrado, así que súper contento de estar en unos cuartos de Masters 1000 y ojalá pueda seguir jugando a este nivel”.

El próximo rival de Alcaraz será el británico Cameron Norrie, con quien tiene récord de 1-0 tras imponerse en sets corridos en el US Open 2021. Un triunfo más dejaría al español muy cerca de su primera irrupción en el Top-15 del Ranking ATP y de entrar en zona de clasificación para las Nitto ATP Finals.

Norrie, por su parte, avanzó a hasta esta instancia luego de dejar en el camino al local Jenson Brooksby, a quien venció con parciales de 6-2, 6-4 en una hora y 38 minutos. Un triunfo más de Cameron garantizaría que el próximo lunes aparezca por primera vez en su carrera dentro del Top-10 del Ranking ATP.

En otros resultados de la jornada, Andrey Rublev llegó a 12 triunfos consecutivos luego de derrotar al polaco Hubert Hurkacz por 7-6(5), 6-4 en una hora y 39 minutos de juego. Su próximo rival será el búlgaro Grigor Dimitrov, que este miércoles derrotó al local John Isner (6-3, 7-6).