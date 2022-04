Escándalo Pedro Sánchez: el Gobierno dio medio millón al hermano del abogado que denunció a Almeida

Siguen saliendo a la luz más datos comprometedores sobre el ‘ciudadano de a pie’ que demandó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por el caso de las mascarillas.

Fernando Pamos de la Hoz no solo está vinculado al PSOE, hasta el punto de encargarse de su defensa legal tras el famoso ‘Tamayazo’ sino que se ha hecho público que el Gobierno de Sánchez dio más de medio millón en ‘ayudas’ a su hermano.

De acuerdo al dato publicado por OKdiario, este 19 de abril de 2022, Antonio, el hermano del abogado, ha obtenido hasta 541.821 euros en contratos públicos del Ministerio de Defensa y entidades públicas como Navantia, Enaire, Tragsa y Enusa.

Lo que queda claro es que su denuncia contra Almeida no tiene nada de altruismo y mucho con el poder seguir obteniendo beneficios del Gobierno de Sánchez.

Nuevos audios, dados a conocer por el diario El Confidencial, dejan en evidencia tanto al futbolista como al presidente de la Real Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales, que tantearon recurrir al Rey Emérito para sellar el traslado de la Supercopa de España a Arabia.

‘Geri’ y ‘Rubi’ buscaban a toda costa establecer contactos con los ‘peces gordos’ de Arabia y al futbolista se le ocurrió usar al rey emérito como puente para completar un negocio redondo, algo que no le hizo mucha gracia al dirigente.

La respuesta de Piqué fue un ‘pelotazo’ largo

“Pero, Rubi, hagámoslo distinto. No me estáis pagando. No estáis pagando a Kosmos en ningún momento. Nosotros trabajamos para los saudíes, no para vosotros. Desde los saudíes queremos acercarnos al Rey”.